У Києві комунальники клали асфальт у снігопад: завзятий ремонт потрапив на відео

Подібні роботи проводилися на вулиці Автотранспортній в Бортничах.

У публікації зазначається, що хоча дорога не була розчищена, працівники "Київавтодору" продовжували стелити новий асфальт прямо поверх снігу.

У мережі також висловлюється припущення, що таким чином, можливо, "хтось вирішив списати якомога більше коштів на ямковому ремонті".

Що розповіли в "Київавтодорі"

Своєю чергою в прес-службі комунальній корпорації "Київавтодор" розповіли, що на вулиці Автотранспортній проводився дрібний поточний ремонт холодною асфальтобетонною сумішшю.

"На звернення киян, що надійшли через сall-center, 13.01.2022 року працівниками ШЕУ Дарницького району були проведені роботи з ліквідації аварійно-небезпечної ямковості за допомогою литої асфальтобетонної суміші на таких вулицях: просп. М.Бажана, вул. Садова, вул. Автопаркова та вул. Автотранспортна", - розповіли столичні дорожники.

І ось в Бортничах в розпал робіт почався снігопад, але оскільки до закінчення ремонту тут залишалося всього трохи, та й лита асфальтобетонна суміш ще не була витрачена - "було прийнято рішення, усунути аварійну-небезпечну ямковість в повному обсязі за для забезпечення безпечних умов учасникам дорожнього руху".

"Працівниками був розчищений сніг в місцях виконання робіт, зона робіт ретельно висушена і тільки після цього виконувалося асфальтування", - йдеться в заяві.

У "Київавтодорі" уточнили, що для виконання поточного ремонту використовували литу холодну асфальтобетонну суміш, і такий тип сумішей застосовують саме в холодну погоду (від -10 до +10 градусів) і при високій вологості повітря.

Відео: у Києві комунальники ремонтували дорогу і клали асфальт під час снігопаду