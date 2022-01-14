У Києві комунальники клали асфальт у снігопад: завзятий ремонт потрапив на відео
У Києві комунальники проводили дорожні роботи прямо під час снігопаду, і вперто клали асфальт, незважаючи на опади. Процес зняв на камеру телефону перехожий, після чого кадри виклали в мережі.
Про це 14 січня передає Telegram-канал "Київ без цезури".
Подібні роботи проводилися на вулиці Автотранспортній в Бортничах.
У публікації зазначається, що хоча дорога не була розчищена, працівники "Київавтодору" продовжували стелити новий асфальт прямо поверх снігу.
У мережі також висловлюється припущення, що таким чином, можливо, "хтось вирішив списати якомога більше коштів на ямковому ремонті".
Що розповіли в "Київавтодорі"
Своєю чергою в прес-службі комунальній корпорації "Київавтодор" розповіли, що на вулиці Автотранспортній проводився дрібний поточний ремонт холодною асфальтобетонною сумішшю.
"На звернення киян, що надійшли через сall-center, 13.01.2022 року працівниками ШЕУ Дарницького району були проведені роботи з ліквідації аварійно-небезпечної ямковості за допомогою литої асфальтобетонної суміші на таких вулицях: просп. М.Бажана, вул. Садова, вул. Автопаркова та вул. Автотранспортна", - розповіли столичні дорожники.
І ось в Бортничах в розпал робіт почався снігопад, але оскільки до закінчення ремонту тут залишалося всього трохи, та й лита асфальтобетонна суміш ще не була витрачена - "було прийнято рішення, усунути аварійну-небезпечну ямковість в повному обсязі за для забезпечення безпечних умов учасникам дорожнього руху".
"Працівниками був розчищений сніг в місцях виконання робіт, зона робіт ретельно висушена і тільки після цього виконувалося асфальтування", - йдеться в заяві.
У "Київавтодорі" уточнили, що для виконання поточного ремонту використовували литу холодну асфальтобетонну суміш, і такий тип сумішей застосовують саме в холодну погоду (від -10 до +10 градусів) і при високій вологості повітря.
Відео: у Києві комунальники ремонтували дорогу і клали асфальт під час снігопаду
Раніше повідомлялося, що у Києві стався провал асфальту на вулиці Сирецька, у зв'язку з чим змінився графік рух тролейбусів.
Також ми писали про те, що нещодавно у Києві комунальники теж "відзначилися", коли клали асфальт у снігопад, і такі роботи потрапили на відео.