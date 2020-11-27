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У Києві чоловік влаштував стрілянину серед білого дня в аптеці через маску

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 14:17
У Києві чоловік влаштував стрілянину серед білого дня в аптеці через маску
У центрі Києва чоловік влаштував стрілянину через маску (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Чоловік влаштував п'яний дебош в центрі Києва через відсутність маски

У центрі Києва чоловік влаштував стрілянину після конфлікту через відсутність захисної маски. Він увірвався у приміщення аптеки на вулиці Басейній і влаштував там скандал.

Інцидент стався в п'ятницю, 27 листопада. 44-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння зайшов до приміщення аптеки без захисної маски та відразу отримав зауваження від працівників торгової точки, а потім і від інших відвідувачів. Надягати маску він відмовився і почав бешкетувати. Як повідомили на сторінці пресслужби поліції Києва Facebook, для того, щоб втихомирити чоловіка і вивести його з аптеки, довелося викликати наряд приватної охорони.

Чоловік пручався і не хотів покидати приміщення аптеки, він почав нецензурно лаятися та чинити опір співробітникам охорони. Хулігана все ж таки вивели з будівлі. На вулиці він не припинив висловлювати своє обурення, а потім дістав пістолет і вистрілив в асфальт. На щастя, обійшлося без постраждалих.

На допомогу співробітникам охоронної фірми приїхали патрульні поліцейські, які затримали хулігана і відправили його у відділення. Йому загрожує кримінальна та адміністративна відповідальність. Пістолет та набої до нього поліція вилучила і відправила на експертизу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у центрі Києва вночі влаштували стрілянину з пістолета.

А також розповідали про те, що у Луцьку відвідувач супермаркету побився з поліцейськими через маску.

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