У Києві відома кав'ярня публічно принизила ветерана АТО: деталі скандалу

У Києві відома кав'ярня Aroma Kava потрапила в скандал. Заклад звинуватили в тому, що співробітники кафе на вулиці Сагайдачного виганяли з залу ветерана АТО, який нібито нічого не замовляв, а просто прийшов погрітися. Про це розповіла на своїй Facebook-сторінці сама очевидиця подій Валерія Крохмальна. Вона повідомила, що чоловік виглядав акуратно, але скромно, співробітники кафе почали його виганяти за те, що вони нічого не купив. Тоді дівчина сама купила йому чашку кави.

За словами Валерії, чоловікові було дуже незручно, він пропонував їй за каву книжки, виглядав дуже збентеженим.

"Чоловік зніяковів, підсів до мого столика, намагався віддячити книгами, які були в його сумці. Життєві обставини бувають різні, і він ветеран АТО, лікар за освітою, інтелігентний, цікавий чоловік виявився без коштів на каву і зайшов погрітися. Трохи поспілкувавшись, я пішла на заняття", - написала Валерія.

Але на цьому все так не закінчилося. Коли Валерія пішла, персонал почав забирати у ветерана каву, сказавши, що якщо він вип'є хоч ковток, викличуть поліцію.

"У мене питання до керівництва мережі, це у вас така політика компанії? За якими критеріями ви відбираєте персонал? Як перевіряєте стандарти обслуговування? Хто навчає працівників? Чому допускаєте таке хамство і ницість? Найменше, що керівництво може зробити - це подзвонити чоловікові і вибачитися. Номер телефону отрут", - написала автор посту.

Зазначимо, що нижче в коментарях реакція керівництва "Арома Кави" все-таки з'явилася. Вони написали, що їм дуже соромно за таку ситуацію і пообіцяли, що такого більше не станеться.

Скріншот коментаря (Facebook)