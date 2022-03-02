У Києві іноземні журналісти приїхали в пологовий, аби показати звірство РФ

У Київському пологовому будинку жінки продовжують народжувати. Наразі немовлята з'являються на світ під звуки обстрілів.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

У Києві в пологовий приїхали іноземні журналісти (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Окрім того, він додав, що киянки не здаються, а усміхаються. Жінки готові народжувати в страшних умовах та вірять, що їхні діти житимуть в європейській Україні.

"Сподіваюся, що кадри з київського метро та пологового будинку переконають Ізраїль і навіть арабські країни почати вводити санкції проти нацистської Росії Путіна", - наголосив Антон Геращенко.

Зокрема, у пологовий будинок №5 приїхали 60 іноземних журналістів. Також серед них працівники авторитетних видань CNN, BBC, FOX NEWS, ZDF та France 24.

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