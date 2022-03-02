RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві іноземні журналісти приїхали в пологовий, аби показати звірство РФ

Автор: Тетяна Самарук

У Київському пологовому будинку жінки продовжують народжувати. Наразі немовлята з'являються на світ під звуки обстрілів.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Зокрема, у пологовий будинок №5 приїхали 60 іноземних журналістів. Також серед них працівники авторитетних видань CNN, BBC, FOX NEWS, ZDF та France 24.

"Сподіваюся, що кадри з київського метро та пологового будинку переконають Ізраїль і навіть арабські країни почати вводити санкції проти нацистської Росії Путіна", - наголосив Антон Геращенко.

Окрім того, він додав, що киянки не здаються, а усміхаються. Жінки готові народжувати в страшних умовах та вірять, що їхні діти житимуть в європейській Україні.

У Києві в пологовий приїхали іноземні журналісти (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Раніше ми повідомляли, що у Чернігові під обстрілами народилися дві трійні.

Також ми писали, що на Волині в укритті лікарні народилася дитина.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України