У Києві іноземець пограбував 8-річну дівчинку: вона не розгубилася

У Києві громадянин іншої країни напав на 8-річну дівчинку і силою відібрав у неї мобільний телефон. Поліція швидко знайшла і затримала злочинця.

Інцидент стався на Лісовому масиві. На вулиці Мілютенка до дитини підійшов невідомий чоловік і силою відібрав мобільний телефон. Деталі пригоди розповіли в пресслужбі Національної Поліції України.

Дівчинка почала голосно кричати та кликати на допомогу. Перехожі почули крики дитини й негайно викликали патрульну поліцію. Були організовані слідчо-оперативні заходи, і злочинець був встановлений.

Злочинцем виявився 39-річний громадянин іншої країни. Його затримали у квартирі, яку він орендував недалеко від місця події. Мобільний телефон, який він вкрав у дитини, він вже встиг здати в ломбард. Телефон був вилучений і його приєднали до кримінальної справи в якості речового доказу.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 КК України (Грабіж). Максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі терміном на 5 років.

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