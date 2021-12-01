У Києві "герой паркування" заблокував рух трамваїв: пасажири відсунули машину (відео)
У Києві в Солом'янському районі через автомобіль, який був припаркований поряд із колією, зупинився рух трамваїв.
Так, інцидент стався на вулиці Миколи Василенка, повідомили в Telegram-каналі Київ Оперативний.
Зокрема, щоб проїхати далі, пасажирам електротранспорту довелося самотужки відсунути машину.
"Рух на вулиці Василенка (неподалік станції метро "Берестейська") був припинений через максимально невдало припаркований червоний Ford. Пасажирам довелося самостійно відштовхувати авто", – йдеться в повідомленні.
На відео видно, що навіть жінки відсовували машину якомога далі від трамвайних колій.
У коментарях користувачі вражені від вчинку власника авто.
- Поїздка на трамваї, мабуть, сама непередбачувана;
- Я б на місці водія трамвая не зупинився;
- Невже більше немає де припаркувати машину;
- Там завжди так машини ставлять.
Раніше ми повідомляли, що у Києві на відео потрапив льотчик-велосипедист з дитиною, який тягався з тролейбусом і виїжджав на "зустрічку".
Також ми писали, що у Львові малюк заблокувався в маминому авто разом з ключами.