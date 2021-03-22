У Києві ще один кур'єр на мопеді влаштував небезпечні гонки з "копами": відео погоні

У Києві черговий постачальник їжі на мопеді влаштував небезпечні гонки з патрульними. При цьому працівник компанії Bolt Food в неділю, 21 березня, грубо порушував правила дорожнього руху і їздив по тротуарах.

Про це розповіла патрульна поліція Києва у своєму Telegram-каналі .

На вулиці Генерала Алмазова патрульні помітили мопед Yamaha, водій якого проїхав прямо зі смуги, призначеної для повороту наліво.

Порушнику наказали зупинитися і спочатку він так і зробив, але потім вирішив швидко зникнути з місця порушення ПДР.

Водій їздив по тротуарах, наражав на небезпеку інших учасників руху, а потім завернув на тупикову вулицю, де його і затримали правоохоронці.

Водія перевірили на наявність алкоголю в крові, і він виявився тверезим. При цьому тікав від патрульних він не просто так. У кур'єра не було відповідної водійської категорії.

Йому виписали штраф за це порушення, а також за невиконання вимог про зупинку.