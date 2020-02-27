У Києві епічно зганьбилися комунальники (фото)

У Києві відзначились комунальники (фото: facebook.com/chervakova)

У столиці комунальні служби знову відзначилися

У Києві працівники комунальних служб знову феєрично відзначилися. Справа в тому, що вони клали асфальт під час сильного дощу. Про це 27 лютого повідомила мешканка столиці Ольга Червакова на своїй Facebook-сторінці. Жінка з гумором зазначила, що до 1 квітня ще далеко.

"Аварійні служби "Київтеплоенерго" заздалегідь святкують 1 квітня, закочуючи асфальт під густим дощем в калюжу. Соромлюся запитати, як вони будуть відзначати 1 травня", - написала Червакова.

Ольга зазначила, що інцидент стався в Печерському районі Києва. На знімках показаний ринок, біля якого стоїть аварійна машина комунальних служб, а працівники під час дощу кладуть асфальт. Судячи з усього, опади їх не бентежать.

У Києві клали асфальт під час дощу (фото: facebook.com/chervakova)

Користувачі мережі прокоментували інцидент в коментарях і відзначили, що в Києві спостерігають таке вже не перший раз.

У них план, який треба виконати за будь-якої погоди.

У нас другий день вже! Пфффф, ета ж класіка, мати!

Класика комунальних факапів))

Скріншот коментарів

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