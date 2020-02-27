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В Киеве эпично опозорились коммунальщики (фото)

STYLERЖизнь    27.02.2020 - 21:25
В Киеве эпично опозорились коммунальщики (фото)
В Киеве отличились коммунальщики (фото: facebook.com/chervakova)

В столице коммунальные службы снова отличились

В Киеве работники коммунальных служб снова феерично отличились. Дело в том, что они клали асфальт во время сильного дождя. Об этом 27 февраля сообщила жительница столицы Ольга Червакова на своей Facebook-странице. Женщина с юмором отметила, что до 1 апреля еще далеко.

"Аварийные службы "Киевтеплоэнерго" заранее празднуют 1 апреля, закатывая асфальт под густым дождем в лужу. Стесняюсь спросить, как они будут отмечать 1 мая", - написала Червакова.

Ольга отметила, что инцидент произошел в Печерском районе Киева. На снимках показан рынок, возле которого стоит аварийная машина коммунальных служб, а работники во время дождя кладут асфальт. Судя по всему, осадки их не смущают.

В Киеве эпично опозорились коммунальщики (фото)В Киеве эпично опозорились коммунальщики (фото)

В Киеве клали асфальт во время дождя (фото: facebook.com/chervakova)

Пользователи сети прокомментировали инцидент в комментариях и отметили, что в Киеве наблюдают такое уже не первый раз.

  • У них план, який треба виконати за будь-якої погоди.
  • У нас другий день уже! Пфффф, ета же класіка, мать!
  • Класика комунальних факапів))

В Киеве эпично опозорились коммунальщики (фото)Скриншот комментариев

Как мы ранее писали, в Николаеве работники коммунальных служб придумали новый способ для оплаты проезда в электротранспорте города. Сотрудники КП "Николаевэлектротранс" приклеили наклейку с QR-кодом для оплаты не внутри салона трамвая, а снаружи.

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