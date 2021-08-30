У Києві з двох сторін забудовують станцію метро: потрапляти в підземку стало складніше

Станцію метро "Осокорки" в Києві почали забудовувати з двох сторін. Зараз зайти в підземку стало трохи проблематично через будівництво.

Раніше місцеві жителі навіть засаджували територію біля метро деревами, влаштовували мітинги проти будівництва. Але, на жаль, нічого не допомогло. За зелену зону велася справжня війна між активістами й забудовником.

Що відбувається зараз

Боротьба за зелену територію велася шість років. Очевидно, зараз забудовник переміг у суді та на цьому місці встановили величезний паркан. Тут ведеться активне будівництво.

"Парканом перекрили навіть прохід під шляхопроводом. На ділянці вже працює будівельна техніка - завезли установку для буріння і бульдозером розрили грунт. Тепер місцеві жителі, які раніше ходили по доріжці до метро, змушені йти по тунелю з накриттям", - розповіли у виданні.

Люди не раді діями забудовника і висловлюють своє обурення.

"Я спробував піднятися по схилу транспортної розв'язки на шляхопровід, але охоронець за парканом сказав, що тепер це закрита територія і вхід сюди заборонений. На мої слова, що я так ходив тут останні 15 років, він відповів, що тепер доведеться відвикати", – розповів місцевий житель Ігор.

Люди дуже незадоволені, що на місці зеленої зони тепер буде черговий торговий центр.

"Ми так хотіли, щоб це місце стало сквером, а тепер тут буде чергова коробка ТЦ з якимось барахлом. Через дорогу забудовують ще одну частину розв'язки біля станції метро. Це просто несусвітнє нахабство, а якщо через це постраждає метрополітен, адже на нього в цьому місці колосальне навантаження", – зазначив пенсіонер Олег Борисович.

Що кажуть у метро

У Київському метрополітені повідомили, що на роботу станції метро сусідство з двома ТЦ не вплине.

"Це не наша територія, де ведуться будівельні роботи", – повідомили в метро.

Біля станції метро "Осокорки" ведуться будівельні роботи (фото: segodnya.ua)