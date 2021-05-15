У Києві дві компанії влаштували розбірки, які закінчилися смертельним бойовиськом

У Києві стався конфлікт між двома компаніями відпочиваючих біля озера на Райдужному масиві, який закінчився бійкою і госпіталізацією одного з чоловіків - потерпілий в результаті отриманих травм помер у лікарні наступного дня.
Про це 15 травня передали в прес-службі поліції Києва.
Як з'ясували правоохоронці після опитування свідків бійки, що закінчилася трагедією, сварка спалахнула між групами киян, які відпочивали в дерев'яних альтанках на вулиці Райдужній біля водойми.
Один з чоловіків, 23-річний житель столиці, штовхнув 47-річного опонента на землю, після чого кілька разів вдарив.
"Потерпілого з травмами голови та ушкодженнями внутрішніх органів доставили до медичного закладу для надання допомоги. Однак наступного дня від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер", - йдеться в повідомленні.
Оперативники розшукали та затримали нападника - молодого чоловіка 1998 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.
Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК.
Рішенням суду хлопця відправили під домашній арешт.
За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
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