У Києві дві компанії влаштували розбірки, які закінчилися смертельним бойовиськом

Як з'ясували правоохоронці після опитування свідків бійки, що закінчилася трагедією, сварка спалахнула між групами киян, які відпочивали в дерев'яних альтанках на вулиці Райдужній біля водойми.

Один з чоловіків, 23-річний житель столиці, штовхнув 47-річного опонента на землю, після чого кілька разів вдарив.

"Потерпілого з травмами голови та ушкодженнями внутрішніх органів доставили до медичного закладу для надання допомоги. Однак наступного дня від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер", - йдеться в повідомленні.

Оперативники розшукали та затримали нападника - молодого чоловіка 1998 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК.

Рішенням суду хлопця відправили під домашній арешт.

За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.