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В Киеве две компании устроили разборки, которые закончились смертельным побоищем

Автор: Владимир Костырин

В Киеве произошел конфликт между двумя компаниями отдыхающих около озера на Радужном массиве, который закончился дракой и госпитализацией одного из мужчин - пострадавший в результате полученных травм скончался в больнице на следующий день.

Об этом 15 мая передали в пресс-службе полиции Киева.

Как выяснили правоохранители после опроса свидетелей потасовки, закончившейся трагедией, ссора вспыхнула между группами киевлян, которые отдыхали в деревянных беседках на улице Радужной возле водоема.

Один из мужчин, 23-летний житель столицы, толкнул 47-летнего оппонента на землю, после чего несколько раз ударил.

"Пострадавшего с травмами головы и повреждениями внутренних органов доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Однако на следующий день от полученных телесных повреждений мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Оперативники разыскали и задержали нападавшего - молодого человека 1998 года рождения, который ранее к криминальной ответственности не привлекался.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

Решением суда парня отправили под домашний арест.

За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в центре Киева граждане России напали на украинцев и избили за распитие алкоголя.

Также мы писали о том, что под Одессой подростки до смерти забили бездомного, который оказался звездой сети.

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