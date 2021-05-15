В Киеве две компании устроили разборки, которые закончились смертельным побоищем

Как выяснили правоохранители после опроса свидетелей потасовки, закончившейся трагедией, ссора вспыхнула между группами киевлян, которые отдыхали в деревянных беседках на улице Радужной возле водоема.

Один из мужчин, 23-летний житель столицы, толкнул 47-летнего оппонента на землю, после чего несколько раз ударил.

"Пострадавшего с травмами головы и повреждениями внутренних органов доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Однако на следующий день от полученных телесных повреждений мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Оперативники разыскали и задержали нападавшего - молодого человека 1998 года рождения, который ранее к криминальной ответственности не привлекался.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

Решением суда парня отправили под домашний арест.

За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.