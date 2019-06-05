З ноги отримала в спину: мати дівчинки розповіла про знущання в школі

Учні дитину били, а вчителі вимагали гроші
Буллінг в школі Запоріжжя викликав бурхливе обговорення в мережі. Мати дівчинки розповіла, що в гімназії №27 у 5-Б класі її дочку могли безкарно бити і труїти в прямому сенсі слова. Про це жінка написала в групі "Батьки SOS" у Facebook.
За її словами, в класі навчаються два агресора, від яких постраждало чимало дітей. Один раз біля школи її дочка з кулака отримала по обличчю. Так само був випадок в самій школі, коли дівчинку вдарили ногою в спину.
Другий молодик протягом чотирьох днів розпилював в обличчя дочки жінки і інших учнів антисептик.
"Про інцидент, на жаль, я дізналася у той самий останній день. Після того, як дочка запитала у мене, що з нею сталося після школи, описавши всю симптоматику нападу астми (не могла вдихнути і видихнути, панічний страх задихнутися)", - написала Ольга.
Буллінг в школі Запоріжжя (ілюстративне фото: pixabay.com)
Вона розповіла, що вчитель забрав антисептик і викликав батьків тільки після початку хвилі обурень від Ольги, яку підтримали інші батьки.
Крім того, жінка розповіла і про примусові внески у фонд школи. Незважаючи на те, що вчителю було сказано про перехід дитини в іншу школу, з сім'ї вимагали гроші на щоденник. Все це аргументувалося тим, що вчитель вже здала свої гроші.
"Протягом усього травня з нас і з дочки вимагали здати літні фонди. Нами знову було дано пояснення, що ми не будемо далі у них вчитися! Вчитель вперто не чув і вимагав. У підсумку, на останньому дзвонику долучилася "важка артилерія". На нашого тата почала тиснути не тільки класний керівник, але і завуч. Папа здався і заплатив 210 грн за 3 літніх місяці у фонд школи", - зазначила Ольга.
Цей пост викликав безліч коментарів у мережі.
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
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