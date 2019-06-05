З ноги отримала в спину: мати дівчинки розповіла про знущання в школі

Буллінг в школі Запоріжжя (фото: колаж РБК-Україна)

Учні дитину били, а вчителі вимагали гроші

Буллінг в школі Запоріжжя викликав бурхливе обговорення в мережі. Мати дівчинки розповіла, що в гімназії №27 у 5-Б класі її дочку могли безкарно бити і труїти в прямому сенсі слова. Про це жінка написала в групі "Батьки SOS" у Facebook.

За її словами, в класі навчаються два агресора, від яких постраждало чимало дітей. Один раз біля школи її дочка з кулака отримала по обличчю. Так само був випадок в самій школі, коли дівчинку вдарили ногою в спину.

Другий молодик протягом чотирьох днів розпилював в обличчя дочки жінки і інших учнів антисептик.

"Про інцидент, на жаль, я дізналася у той самий останній день. Після того, як дочка запитала у мене, що з нею сталося після школи, описавши всю симптоматику нападу астми (не могла вдихнути і видихнути, панічний страх задихнутися)", - написала Ольга.

Буллінг в школі Запоріжжя (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вона розповіла, що вчитель забрав антисептик і викликав батьків тільки після початку хвилі обурень від Ольги, яку підтримали інші батьки.

Крім того, жінка розповіла і про примусові внески у фонд школи. Незважаючи на те, що вчителю було сказано про перехід дитини в іншу школу, з сім'ї вимагали гроші на щоденник. Все це аргументувалося тим, що вчитель вже здала свої гроші.

"Протягом усього травня з нас і з дочки вимагали здати літні фонди. Нами знову було дано пояснення, що ми не будемо далі у них вчитися! Вчитель вперто не чув і вимагав. У підсумку, на останньому дзвонику долучилася "важка артилерія". На нашого тата почала тиснути не тільки класний керівник, але і завуч. Папа здався і заплатив 210 грн за 3 літніх місяці у фонд школи", - зазначила Ольга.

Цей пост викликав безліч коментарів у мережі.

Скріншот з Facebook

Риба гниє з голови, гнати в шию директора, брати нормального, перевірити вчителів, і тільки тоді щось зміниться;

На папу натиснули, і тато здав. А сам папа не міг натиснути? Так справді ніколи нічого не зміниш;

Скріншот з Facebook

Дуже хочеться вірити, що в новій школі тато не буде "здаватися", мама не буде терпіти побої власної дитини і ці дві прекрасних дорослих людини нарешті зрозуміють, що вони зобов'язані захищати свою дочку;

Скріншот з Facebook

Учителя ні за що не відповідають, не дивляться за дітьми;

Незрозуміла мені позиція батьків. Як можна було стільки терпіти? Що заважало перевести дитину відразу після початку знущань? Які збори? Які гроші?

Нагадаємо, що в школі Одеси багатодітній матері погрожують вбити дітей.

Раніше ми писали про те, що Джамала, Позитив і Дзідзьо розповіли про знущання в школі.