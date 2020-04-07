Як у Києві дезінфікують під'їзди: з'явилося сумне відео

Як очищають від вірусів під'їзди в Києві (Колаж РБК-Україна)

У мережі показали, як комунальники під час карантину проводять дезінфекцію під'їздів

Коронавірус в Україні інфікував понад 1462 осіб, 45 з них померли від ускладнень інфекції, 28 пацієнтів одужали. З недавнього часу українська влада постановила, що під'їзди житлових будинків повинні дезінфікуватися комунальниками з метою профілактики Covid-19.

У мережі з'явилося відео, на якому показана так звана робота співробітників ЖЕКу. Ролик знятий у Оболонському районі. На ньому показано, як працівники спецслужб відкривають двері в під'їзд і дезінфікують тільки вхід, навіть не заходячи всередину, на поверхи.

Судячи з усього, співробітники Оболонського ЖЕКу таким чином обробляють всі будинки на своїй ділянці.

Як у Києві проводиться дезінфекція під'їздів під час карантину (YouTube)

Зазначимо, що дезінфекція повинна проходити таким чином: з 5 ранку і до вечора кожен день працівники повинні обробляти під'їзди, особливу увагу приділяючи дверним ручкам з обох сторін і кнопкам ліфта.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко написав, що за минулу добу найбільше нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції було виявлено у Дарницькому районі.

Як ми раніше писали, Нацгвардія буде допомагати в дезинфекції центральних вулиць Києва.