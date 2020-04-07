Как в Киеве дезинфицируют подъезды: появилось печальное видео

Как очищают от вирусов подъезды в Киеве (Коллаж РБК-Украина)

В сети показали, как коммунальщики во время карантина проводят дезинфекцию подъездов

Коронавирус в Украине инфицировал более 1462 человек, 45 из них скончались от осложнений инфекции, 28 пациентов выздоровели. С недавнего времени украинские власти постановили, что подъезды жилых домов должны дезинфицироваться коммунальщиками с целью профилактики Covid-19.

В сети появилось видео, на котором показана так называемая работа сотрудников ЖЭКа. Ролик снят в Оболонском районе. На нем показано, как работники спецслужб открывают дверь в подъезд и дезинфицируют только вход, даже не заходя внутрь, на этажи.

Судя по всему, сотрудники Оболонского ЖЭКа таким образом обрабатывают все дома на своем участке.

Как в Киеве проводится дезинфекция подъездов во время карантина (YouTube)

Отметим, что дезинфекция должна проходить таким образом: с 5 утра и до вечера каждый день работники должны обрабатывать подъезды, особое внимание уделяя дверным ручкам с обеих сторон и кнопкам лифта.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко написал, что за прошедшие сутки больше всего новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции было выявлено в Дарницком районе.

Как мы ранее писали, Нацгвардия будет помогать в дезинфекции центральных улиц Киева.