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Нацгвардія допомагатиме у дезінфекції центральних вулиць Києва

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 13:40
Нацгвардія допомагатиме у дезінфекції центральних вулиць Києва
Фото: дезінфекція вулиць (facebook.com/VadymHolub2)

Нацгвардійці братимуть участь у дезінфекції до завершення карантину

Прес-секретар Національної гвардії Вадим Голуб повідомив, що відсьогодні і до закінчення карантинних заходів тричі на тиждень військовослужбовці Північного оперативно-територіального об’єднання НГУ будуть допомагати дезінфікувати центральні вулиці міста Києва. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні наголошується, що проведення дезінфекції вулиць є ефективним методом у боротьбі з вірусними інфекціями.

Нацгвардія допомагатиме у дезінфекції центральних вулиць Києва

"Тому було прийнято рішення про залучення спецавтомобілів для дезінфекції дорожнього покриття центральних вулиць міста Києва. До заходу залучаються досвідчені спеціалісти підрозділу радіаційного, хімічного та біологічного захисту НГУ", - поінформували у Нацгвардії.

Зокрема, гвардійці проводять дезінфекцію на спеціальних водометних автомобілях у супроводі техніки Служби безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко написав, що минулої доби найбільше нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби було виявлено у Дарницькому районі. При цьому найбільше інфікованих станом на зараз у Печерському районі міста.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу число жителів Києва, які захворіли коронавірусом, зросло ще на 31 людину. Так, на сьогодні в столиці вже 245 підтверджених випадків захворювання.

Зокрема, Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що в Україні зафіксовано 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Стало відомо, у якому районі Києва найбільше нових випадків COVID-19 Серед померлих від коронавірусу в Україні переважають жінки, - МОЗ
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