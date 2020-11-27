У Києві депутати влаштували сутичку з "копами" в залі облради: відео конфлікту

Депутати Київської облради влаштували сутичку в сесійній залі разом з поліцейськими. Конфлікт спалахнув через те, що один з депутатів прийшов на засідання з підозрою на коронавірус.

Про інцидент вдень 27 листопада повідомила журналістка Галина Нагорна у своєму Facebook.

Також вона опублікувала відео штовханини на засіданні першої сесії Київської обласної ради VIII скликання, в якій взяли участь народні обранці та правоохоронці.

"Обласний центр партії "Батьківщина" притягнув на засідання КОР депутата, хворого на COVID-19. Викликали поліцію", - йдеться в повідомленні.

Мова йде про депутата Руслана Браславського, у якого є підозра на коронавірусну хворобу. Політики наполягали, що їхній колега покинув сесійну залу, однак він залишився і пообіцяв зробити тест 28 листопада.

Відео: У Київській облраді сталася сутичка 27 листопада

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Зазначається, що нині вирішується питання про кваліфікацію події.

Раніше повідомлялося, що на початку листопада нардепи влаштували бійку в Раді, і конфлікт потрапив на відео.

Також ми писали про те, що в день місцевих виборів 25 жовтня кандидат від ОПЗЖ влаштував бійку на дільниці, і навіть довелося викликати швидку.