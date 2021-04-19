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У Києві від COVID-19 померла жінка: рідні звинувачують у її загибелі лікарів

Автор: Анна Шиканова

Від ускладнень коронавірусу померла 47-річна мешканка Києва. Рідні жінки стверджують, що в її загибелі винні саме медики.

Деталі розповіла волонтер Антоніна Селіна на своїй сторінці в Facebook.

Як розповіла дівчина, померла 47-річна киянка – це мама її приятеля Світлана. Жінка проходила лікування від коронавірусної інфекції в лікарні №8. Стан був важким, оскільки у пацієнтки був діабет, кілька хронічних захворювань, і на тлі коронавірусу проявилася енцефалопатія.

В ніч з суботи на неділю Світлані стало гірше і сильно впала сатурація. О 4 ранку їй проводили маніпуляції, щоб поліпшити стан. Синові повідомили про погіршення тільки о 8 ранку в неділю і попросили негайно привести апарат СРАР.

Після того як хлопець привіз апарат, лікарі сказали йому шукати місце для мами в реанімації іншої лікарні. Син Світлани готовий був навіть придбати апарат ШВЛ і заплатити гроші за переведення в реанімацію, але медики посилалися на те, що у них немає вільних місць.

Коли з допомогою всіх друзів і знайомих було знайдено місце в реанімації іншої лікарні, виявилося, що Світлану перевозити не можна – занадто низька сатурація. Лікарі у 8-ій лікарні змушені були інтубувати пацієнтку, але через кілька годин вона померла.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі від коронавірусу померла 11-річна дівчинка.

А також розповідали про те, що під Львовом помер чоловік, якого напередодні вакцинували від COVID-19.

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