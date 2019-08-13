У Києві автохам збив дитину на тротуарі: батько хлопчика одразу помстився

Водій позашляховика хотів скоротити шлях і виїхав на тротуар
У Києві, на вулиці Лариси Руденко, водій позашляховика виїхав на тротуар і скоїв наїзд на дитину. Про це повідомили в співтоваристві "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.
Інцидент стався у вівторок, 13 серпня, біля будинку №11 по вулиці Лариси Руденко. Водій позашляховика Mitsubishi Pajero вирішив проїхати по тротуару, але трохи не розрахував і зачепив дитину, яка йшла по вулиці разом з батьком.
На місце події була викликана бригада швидкої медичної допомоги та патрульні поліцейські. Після огляду з'ясувалося, що хлопчик серйозно не постраждав і госпіталізації не потребує. А ось батько дитини вирішив помститися кривдникові і не чекаючи поліції, накинувся на позашляховик і розбив в ньому лобове скло.
У Києві позашляховик наїхав на дитину на тротуарі (facebook.com/KyivOperativ)
В коментарях до посту користувачі підтримали дії батька і похвалили його за те, що він відразу ж помстився кривдникові.
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
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