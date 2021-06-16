У Києві агресивна собака намертво вчепилася в таксу: на допомогу прийшов нацгвардієць з ножем (відео)

У Києві стаффордширський тер'єр напав на таксу. При цьому пес намертво схопив собаку за вухо. Власники собак намагалися їх розняти, але все було безрезультатно поки не прийшов на допомогу нацгвардієць з ножем.

Після нападу стаффордширського тер'єра люди намагалися бити його по морді і лити воду, але собака ніяк не хотіла відпускати вухо такси, яка весь цей час сильно скулила.

Потім на допомогу прийшов нацгвардієць. Він попросив ножа, щоб потім притиснути псу язика. У підсумку це допомогло, і стаффорд послабив хватку.

Відео нападу стаффордширського тер'єра на таксу можна подивитися за цим посиланням.