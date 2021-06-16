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У Києві агресивна собака намертво вчепилася в таксу: на допомогу прийшов нацгвардієць з ножем (відео)

Автор: Роман Мирончук

У Києві стаффордширський тер'єр напав на таксу. При цьому пес намертво схопив собаку за вухо. Власники собак намагалися їх розняти, але все було безрезультатно поки не прийшов на допомогу нацгвардієць з ножем.

Про цей інцидент повідомляє Telegram-канал "Великий Київ".

Після нападу стаффордширського тер'єра люди намагалися бити його по морді і лити воду, але собака ніяк не хотіла відпускати вухо такси, яка весь цей час сильно скулила.

Потім на допомогу прийшов нацгвардієць. Він попросив ножа, щоб потім притиснути псу язика. У підсумку це допомогло, і стаффорд послабив хватку.

Відео нападу стаффордширського тер'єра на таксу можна подивитися за цим посиланням.

Нагадаємо, в Києві дорослий ротвейлер напав на шістнадцятирічного підлітка, який гуляв зі своїм цуценям. В результаті щеня отримало різні травми, а у хлопця рвана рана на руці.

Батько хлопчика звернувся в поліцію, щоб знайти власника собаки. При цьому він не хоче від нього грошей, а має намір дізнатися, чи робили його вихованцеві щеплення від сказу.

Ми також писали про те, що в Києві вигул собак завершився масовою бійкою. Інцидент стався в столичному ЖК "Комфорт Таун". Чоловік вигулював свого вихованця, до нього підійшов інший житель комплексу зі своєю собакою. Першому це не сподобалося, і він вирішив ногою відіпхнути чужу собаку.

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Київсобака