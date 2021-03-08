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У Києві 8 березня пройшла справжня хуртовина: відео раптової негоди

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 березня 2021 19:32
У Києві 8 березня пройшла справжня хуртовина: відео раптової негоди У Києві 8 березня пройшла заметіль (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У святковий понеділок, 8 березня, жителі Києва стали свідками раптової появи хуртовини. При цьому ще за пів години до цього нічого не віщувало різкого погіршення погоди.

Відео хуртовини зняв кореспондент "РБК-Україна".

Завірюха раптово почалася в Шевченківському районі столиці.

Варто зазначити, що завірюха пройшла досить швидко. За 10 хвилин на небі вже можна було побачити сонячні промені.

У мережі з'явилися відео негоди і з інших районів Києва.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що з 8 по 12 березня в Україні буде холодна погода з морозами і місцями зі снігом та мокрим дощем. Середня денна температура коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, а вночі в деяких регіонах буде до -10 градусів.

Але вже з 12 березня в країні має потеплішати. На заході вдень +7...+9 градусів. Уночі буде значно холодніший 0... +3 градуси. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там вдень градусники термометрів піднімуться до +9... +11 градусів, а вночі +2... +4. Також 12 числа очікуються опади у вигляді дощу.

Ми також писали про те, що в Крим прийшла справжня весна і "розцвів" цілий ліс.

Варто зазначити, що погода в Криму навесні радує теплом з перших днів. Зазвичай на початку березня тут на повну силу світить сонце, а повітря нагрівається вище +10 градусів, доходячи протягом місяця до +20.

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