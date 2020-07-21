Київ затопило зливами і засипало градом: з'явилися фото і відео

У Києві вдень, 21 липня, пройшли потужні зливи з грозами, а місцями навіть з градом. Розгул негоди потрапив на фото і відео очевидців. Негода налетіла різко, заставши багатьох людей посеред вулиці.

На одному з відео, люди, що ймовірно відпочивали біля річки, ховаються під мостом. Але і таке укриття не допомагає - потужні шквальний вітер з дощем та градом здувають все на своєму шляху.

Київ накрило зливою (відео: Telegram/Kiev News)

Сильний дощ з градом застав і автомобілістів неподалік від метро "Берестейська".

"А у нас ураган, злива, град..." - пишуть користувачі.

У мережі Instagram з'явилися також фото з сьогоднішньою негодою.

У Києві 21 липня була злива з градом (фото: maksym.kosheliev; shapoklyka)

А ось на Facebook-сторінці Київ Оперативний з'явилося фото величезного дерева, що впало на "Шулявці". Постраждало припарковане авто.

"На вулиці Польовій, 24-Д, дерево вирвало з коренем і впало на машину. На щастя, ніхто не постраждав, крім "залізного коня", - йдеться в повідомленні.

В Києві через грозу впало дерево (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Зазначимо, що метеорологи просять українців звикати до таких стихійних явищ, як тропічні зливи і смерчі. Це пов'язано зі змінами клімату, як в Україні, так і у світі.