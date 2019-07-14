На Київ несеться атмосферний фронт: синоптик розповіла про серйозну небезпеку

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Киян попереджають не залишатися на природі

14 липня, у неділю в Києві очікується атмосферний фронт. Він принесе з собою сильні дощі, грози і блискавку. Про це попередила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Вона порадила киянам, які перебувають на природі, збиратися додому, щоб не промокнути.

"Атмосферний фронт - вже в дорозі. Дощі з грозами ходять по Київській області і підбираються до столиці. Хто на воді, на березі, галявині - потроху збирайтеся)", - написала вона.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Скріншот карт (facebook.com/tala.didenko)

В коментарях до посту синоптика українці відзначили, де вже почався дощ. Так, наприклад, в Ірпені опади вже пройшли. Запоріжжя теж відчуло на собі атмосферний циклон.

Ринок столичний - уже ллє.

Ірпінь вже гримить.

У Запоріжжі пройшов короткий дощ.

Скріншот коментарів (facebook.com/tala.didenko)

Як ми раніше писали, 14 липня, в західних, північних та центральних областях пройдуть невеликі дощі, температура вдень до +28. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, сьогодні в західних, північних і центральних областях очікуються невеликі дощі. Температура вдень буде коливатися від +20 до +26, вночі від +10 до +14.