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На Київ несеться атмосферний фронт: синоптик розповіла про серйозну небезпеку

STYLERЖиття    14.07.2019 - 14:00
На Київ несеться атмосферний фронт: синоптик розповіла про серйозну небезпеку
Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

Киян попереджають не залишатися на природі

14 липня, у неділю в Києві очікується атмосферний фронт. Він принесе з собою сильні дощі, грози і блискавку. Про це попередила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Вона порадила киянам, які перебувають на природі, збиратися додому, щоб не промокнути.

"Атмосферний фронт - вже в дорозі. Дощі з грозами ходять по Київській області і підбираються до столиці. Хто на воді, на березі, галявині - потроху збирайтеся)", - написала вона.

На Київ несеться атмосферний фронт: синоптик розповіла про серйозну небезпекуСкріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

На Київ несеться атмосферний фронт: синоптик розповіла про серйозну небезпекуНа Київ несеться атмосферний фронт: синоптик розповіла про серйозну небезпекуСкріншот карт (facebook.com/tala.didenko)

В коментарях до посту синоптика українці відзначили, де вже почався дощ. Так, наприклад, в Ірпені опади вже пройшли. Запоріжжя теж відчуло на собі атмосферний циклон.

  • Ринок столичний - уже ллє.
  • Ірпінь вже гримить.
  • У Запоріжжі пройшов короткий дощ.

На Київ несеться атмосферний фронт: синоптик розповіла про серйозну небезпекуСкріншот коментарів (facebook.com/tala.didenko)

Як ми раніше писали, 14 липня, в західних, північних та центральних областях пройдуть невеликі дощі, температура вдень до +28. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, сьогодні в західних, північних і центральних областях очікуються невеликі дощі. Температура вдень буде коливатися від +20 до +26, вночі від +10 до +14.

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