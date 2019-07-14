Сьогодні в Україні очікується дощова погода

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У Києві невеликий дощ, вдень до +24

Погода в Україні: сьогодні, 14 липня, у західних, північних та центральних областях пройдуть невеликі дощі, температура вдень до +28. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, сьогодні у західних, північних та центральних областях очікуються невеликі дощі. Температура вдень коливатиметься від +20 до +26, вночі від +10 до +14.

На сході та півдні буде переважно хмарна погода, але з проясненнями. Там термометри вдень покажуть від +23 до +28, а вночі температура коливатиметься від +10 до +17. У Криму також без опадів, вдень від +25 до +27, вночі від +14 до +16.

Погода у Києві на сьогодні

За даними синоптиків, сьогодні в столиці варто чекати невеликого дощу. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +22…+24, вночі опустяться до позначки +11…+13.