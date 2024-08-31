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Какие знаки Зодиака выбирают любовь, построенную на дружбе? Для них это идеальный партнер

Астрологи рассказали о знаках Зодиака, которые ищут во второй половинке друга (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Некоторые астрологические символы в отношениях больше всего ценят доверие и надежность, и считают, что лучшей основой для этого является дружба, которая может перерасти во что-то романтическое.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Times of India рассказывает о знаках Зодиака, которые нередко женятся на своих друзьях.

Телец

Этот знак Зодиака обладает такими качествами, как верность, надежность, стабильность в отношениях, а потому для него дружба и любовь - глубоко переплетенные чувства. Тельцы верят в то, что лучшие романтические отношения строятся на основе доверия и взаимного уважения, подкрепленного крепкой дружбой.

Весы

Они стремятся к партнерству на всю жизнь, которое будет наполнять их любовью и гармонией, а потому, скорее всего, женятся на том, кто станет для них другом на фоне всех радостных и не очень жизненных ситуаций. И такой сценарий является для этого знака идеальным. Для Весов переход от дружбы к браку - это нечто естественное и легкое, поскольку они уже хорошо знают своего партнера и готовы ему довериться.

Рак

Он, скорее всего, женится на своем лучшем друге или подруге, ведь ценит эмоциональную безопасность, которая появляется на фоне глубокого общения и понимания друг друга. Заботливая натура этого знака и желание иметь связь на всю жизнь делают подобное решение для них высшим актом любви и преданности.

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