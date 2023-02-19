Какие способы помогут избежать неприятного налета от чая в чашках: просто и легко

Любители чая знают, что один из неприятных моментов при употреблении этого напитка - налет внутри чашки, который потом трудно отмыть в теплой воде. Но есть способы, которые не только помогут убрать этот налет, но и избежать его.
Какие способы избавят вас от неприятного налета в чайной чашке - читайте в материале ниже.
Чистая вода. Используйте для чая бутилированную воду или очищенную. В проточной воде содержится много разных добавок, которые в соединение с пигментами чая дают налет на чашке. А очищенная вода не только спасет чашки от налета, но и сделает вкус напитка значительно лучше.
Лимон. Если в чай добавить лимон, то это не только улучшит вкус напитка, но и избавит его от пигментов, которые способствуют появлению налета.
Молоко. Такая добавка также уменьшает количество пигмента, который дает налет.
Своевременное мытье посуды. Многие люди любят пить чай долго, и заваренный напиток оседает на чашках посуды. Когда чай остывает, пигмент становится более концентрированным и оседает в виде неприятного налета.
Поэтому не стоит растягивать процесс чаепития и мыть посуду сразу после употребления горячего или теплого напитка. Если помыть посуду сразу не получается, то хотя бы вылейте остатки чая из чашки.
Отмыть чайный налет обычной теплой водой с губкой не так уж и легко. Обычные средства для мытья посуды с этой задачей тоже плохо справляются. Но есть и специальные средства.
Лимон. Сок лимона и лимонная кислота помогут убрать налет буквально за несколько минут. Насыпьте 2 чайные ложки в чашку или влейте сок части лимона. Разотрите по стенкам чашки и оставьте на пять минут. Потом помойте чашку в теплой воде, а губкой удалите остатки.
Сода. Этот универсальный помощник на кухне легко отмоет налет от чая. Не стоит натирать чистой содой посуду - так можно ее поцарапать. Разведите немного соды теплой водой и сделайте кашицу. Потом нанесите эту кашицу на загрязненные места и потрите губкой. Сполосните горячей водой.
Зубная паста. Удалить старые и засохшие пятна от чая поможет зубная паста. Нанесите ее на губку или старую зубную щетку. Протрите загрязненные места, а потом помойте чашку теплой водой с любым средством для мытья посуды.
Кстати, ранее мы писали о том, какие ошибки при заваривании чая портят его вкус.
А еще рассказывали о том, почему не стоит пить чай с лимоном каждый день.