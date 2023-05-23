Какую помощь выплатят военным, получившим инвалидность в результате войны: названо суммы

Кто и сколько получит от государства

Военнослужащий (кроме военнослужащего срочной службы), инвалидность которого наступила в результате ранения (контузии, травмы или увечья), полученного во время исполнения обязанностей военной службы или вследствие заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы, или установления инвалидности лицу после его увольнения с военной службы в результате указанных причин может рассчитывать на выплаты размером:

400-кратного прожиточного минимума в случае установления военнослужащему инвалидности I группы

в случае установления военнослужащему инвалидности I группы 300-кратного прожиточного минимума в случае установления военнослужащему инвалидности II группы

в случае установления военнослужащему инвалидности II группы 250-кратного прожиточного минимума в случае установления военнослужащему инвалидности III группы

Военнослужащий (кроме военнослужащего срочной службы), инвалидность которого наступила в период прохождения военной службы или вследствие заболевания, связанного с прохождением им военной службы, или установление лицу, уволенному с военной службы, инвалидности не позднее чем через три месяца после увольнения ее с военной службы или по истечении трехмесячного срока, но вследствие заболевания или несчастного случая, имевших место в период прохождения указанной службы, получит помощь в размере:

120-кратного прожиточного минимума в случае установления инвалидности I группы

в случае установления инвалидности I группы 90-кратного прожиточного минимума в случае установления инвалидности II группы

в случае установления инвалидности II группы 70-кратного прожиточного минимума в случае установления инвалидности III группы

Если военный частично потерял трудоспособность, однако не получил инвалидность, одноразовая денежная помощь выплачивается в зависимости от степени потери трудоспособности в размере, определяемом в процентах от: