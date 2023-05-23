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Какую помощь выплатят военным, получившим инвалидность в результате войны: названо суммы

Какая денежная компенсация за ранение (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Одним из самых больших рисков во время войны для защитников является потеря жизни или серьезное влияние на здоровье. Последнее может быть очень разным: от психологических изменений до физических. Если военный получил инвалидность какой-либо группы в результате войны, ему должны оказать финансовую поддержку.

Сколько составляет сумма пособия, рассказали на сайте Армия. Информ.

Кто и сколько получит от государства

Военнослужащий (кроме военнослужащего срочной службы), инвалидность которого наступила в результате ранения (контузии, травмы или увечья), полученного во время исполнения обязанностей военной службы или вследствие заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы, или установления инвалидности лицу после его увольнения с военной службы в результате указанных причин может рассчитывать на выплаты размером:

  • 400-кратного прожиточного минимума в случае установления военнослужащему инвалидности I группы
  • 300-кратного прожиточного минимума в случае установления военнослужащему инвалидности II группы
  • 250-кратного прожиточного минимума в случае установления военнослужащему инвалидности III группы

Военнослужащий (кроме военнослужащего срочной службы), инвалидность которого наступила в период прохождения военной службы или вследствие заболевания, связанного с прохождением им военной службы, или установление лицу, уволенному с военной службы, инвалидности не позднее чем через три месяца после увольнения ее с военной службы или по истечении трехмесячного срока, но вследствие заболевания или несчастного случая, имевших место в период прохождения указанной службы, получит помощь в размере:

  • 120-кратного прожиточного минимума в случае установления инвалидности I группы
  • 90-кратного прожиточного минимума в случае установления инвалидности II группы
  • 70-кратного прожиточного минимума в случае установления инвалидности III группы

Если военный частично потерял трудоспособность, однако не получил инвалидность, одноразовая денежная помощь выплачивается в зависимости от степени потери трудоспособности в размере, определяемом в процентах от:

  • 70-кратного прожиточного минимума военнослужащему, получившему ранение (контузию, травму или увечье), заболевание во время выполнения обязанностей военной службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления инвалидности, а также лицу, уволенному с частично военной службы потеряла трудоспособность вследствие указанных причин, но не позднее чем через три месяца после увольнения ее с военной службы
  • 50-кратного прожиточного минимума военнообязанному или резервисту, призванного на учебные и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, получившего ранение (контузию, травму или увечье), заболевания при исполнении обязанностей военной службы или службы в военном резерве, что привело к частичной потере трудоспособности без установления инвалидности в период прохождения сборов или службы в военном резерве или не позднее чем через три месяца после окончания таких сборов или выполнения резервистом обязанностей службы в военном резерве

Раньше мы рассказывали, какие выплаты могут получить все военные после демобилизации.

Читайте также, какие юридические услуги военные могут получить бесплатно.

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