RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какие вечерние прически сейчас в тренде

Какие вечерние прически сейчас в тренде (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Вечерние прически всегда ассоциируются с чем-то легким, изысканным и романтичным. И часто именно они являются основным упором в образе.

Какие же вечерние прически актуальны сейчас, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Какие вечерние прически сейчас в тренде

Тренды и мода быстро идут вперед и предлагают нам новые каноны красоты. Прически также видоизменяются и имеют определенные отличия в новом сезоне. Особенно это касается вечерних укладок.

Продолжается популяризация легких, непринужденных причесок, подчеркивающих естественную текстуру волос и придающих виду легкости и свежести. А также делают полный образ более спокойным и нежным, что придает уверенность.

Современная прическа легкая, простая, без особой перегрузки, где больше ценится естественная красота, чем искусственный образ.

Трендовые прически (фото: pinterest.com)

Голливудская волна

Эта укладка аккуратна, сдержанна, но так роскошна. Существует мнение, что она подходит только для коктейльных мероприятий, но это совсем не так.

Если ваш образ довольно непринужден и в нем даже есть такие простые элементы, как джинсы и белая рубашка, не бойтесь добавлять эту прическу к своему образу. Она с радостью наполнит его обаянием, элегантностью и станет прекрасной частью вашего стиля на праздничном событии.

Трендовые прически (фото: pinterest.com)

Основные правила для красивых и модных причесок

Важно подчеркнуть тот факт, что сейчас тенденция на здоровые волосы натуральных оттенков. Рекомендуется не переусердствовать с надуманностью вашей прически, обратиться к легким текстурам.

Помните, что самое здоровое состояние ваших волос станет фундаментом вашей красивой, стильной прически. Поэтому очень важно ухаживать за ним и содержать в чистоте. Ибо чистота - это и есть основа хорошей укладки.

Таким образом ваши волосы будут выглядеть уже аккуратно, а вечерняя прическа лишь придаст ему шарма и подчеркнет здоровье и красоту.

Читайте РБК-Украина в Google News
волоссяКрасота