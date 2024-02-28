Какие учителя могут переехать в Британию и получить 10 тысяч фунтов

Британия платит 10 000 фунтов за переезд учителей в Англию из-за границы или находящихся в Англии по особой схеме для украинских переселенцев.

Какие учителя нужны:

учитель иностранного языка, среди которых древние языки, такие как: латынь, русский, французский, немецкий, итальянский, японский, мандарин, испанский

учитель физики

учитель общих или комплексных наук - вы должны преподавать элемент физики этих предметов

Критерии:

вы должны занять место на курсе подготовки учителей в Англии на 2024-2025 учебный год, что ведет к статусу квалифицированного учителя (QTS)

вы должны учиться на бакалаврате (степень бакалавра) в признанном университете

вы должны приехать в Англию за одной из виз, перечисленных здесь. Большинству стажеров понадобится студенческая виза. Большинству оплачиваемых стажеров понадобится виза квалифицированного работника

вам нужно переехать в Великобританию не более чем за 3 месяца до начала вашего курса (кроме находящихся на украинской схеме).

Выплата будет произведена примерно в конце первого семестра учителя или стажера. Ее не нужно будет возвращать.