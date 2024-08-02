Эта смертельно опасная химия есть в каждом доме: 8 вещей, которые реально могут отравить

В обиходе нас окружают разнообразные химические сочетания и вещества. Они входят в состав чистящих средств, косметики, строительных материалов. Но знаете ли вы, что многие способны вас незаметно отравлять или даже убить со временем?

РБК-Украина (проект Styler) предупреждает вас о 8 самых распространенных бытовых химических веществах, которые очень опасны для здоровья.

Нафталиновые шарики

Эти мелкие, сильно пахнущие шарики не только отпугивают моль, но и представляют угрозу для вашего здоровья. Основной компонент парадихлорбензол может вызвать рак у животных. Другие шарики, изготовленные из нафталина, после длительного воздействия могут повредить или уничтожить красные кровяные клетки, а также вызвать тошноту, рвоту и диарею.

Пестициды

Под пестицидами понимаются разнообразные химические вещества, которые убивают все от микроорганизмов до грызунов. Они могут быть инсектицидами, фунгицидами, дезинфицирующими средствами. В 2006 году Американская ассоциация центров контроля за отравлениями получила почти 46 тысяч звонков от родителей детей до 5 лет, подвергшихся токсическому влиянию пестицидов.

Гербициды являются помощником садовода, но их следует применять с осторожностью (фото: Freepik.com)

Продукты из прессованной древесины

Для изготовления мебели, стеновых панелей и полов часто используется прессованная древесина, содержащая древесную стружку, опилки или фанеру, склеенные смолами. Самая распространенная из них, мочевино-формальдегидная смола, выделяет формальдегид в воздух годами. Это вещество является канцерогеном и может вызвать рак.

Химикать в коврах

Современные ковры часто производят из синтетических материалов, таких как полипропилен, акрил или нейлон, которые выделяют летучие органические соединения (ЛОС). Они могут вызывать головные боли, головокружение, тошноту и раздражение дыхательных путей.

Химикаты в лазерных принтерах

Лазерные принтеры выпускают ультрадисперсные частицы (УДЧ) и летучие органические соединения (ЛОС). УДЧ могут попасть в легкие и вызвать респираторные проблемы, тогда как ЛОС могут вызвать головную боль, головокружение и тошноту.

Лазерный принтер в жилом помещении создает определенные опасности для дыхания (фото: Pixabay.com)

Освежители воздуха и моющие средства

Освежители и моющие средства часто содержат фталаты, ЛОС и синтетические ароматизаторы, которые могут вызвать респираторные проблемы, аллергии и гормональные нарушения. Лучше выбирать натуральные освежители воздуха, такие как эфирные масла и моющие средства с натуральными ингредиентами.

Детские бутылочки и BPA

Бисфенол А (BPA) используется в производстве пластмасс и может выделяться из детских бутылочек и других пластиковых контейнеров, вызывая гормональные нарушения и репродуктивные проблемы. Чтобы уменьшить влияние BPA, выбирайте бутылочки и контейнеры без BPA или используйте стеклянные или металлические контейнеры.

Даже детская бутылочка не является абсолютно безопасной с химической точки зрения вещью (фото: Stockcake.com)

Огнезащитные вещества

Огнезащитные вещества, такие как полибромированные дифениловые эфиры (PBDE), используются в производстве мебели, электроники и строительных материалов для уменьшения риска возгорания. Однако эти вещества могут выделяться в атмосферу и вызывать гормональные нарушения и проблемы с развитием у детей.