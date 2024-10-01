Какие церковные праздники в октябре 2024: православный календарь

Календарь церковных праздников на октябрь 2024 содержит много важных дат, которые отмечают верующие в Украине. Это хорошее время для духовных практик и молитвы.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие церковные праздники отметим в октябре по новому церковному календарю.
Кроме этого, в октябре 2024 года две поминальные субботы:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ.