Какие тренды интерьера будут сверхпопулярны в 2025 году: прогнозы экспертов

Уют на первом месте

В 2025 году владельцы жилья будут отдавать предпочтение уютным и компактным просторам, вместо больших открытых зон. Эксперты американской риэлторской компании Zillow сообщают, что количество объявлений с использованием слова "уютный" выросло на 35% по сравнению с 2023 годом.

Небольшие комнаты позволяют снизить энергопотребление, что делает их привлекательным выбором для тех, кто стремится сохранить тепло и комфорт путем меньших счетов.

Это также отвечает экологическим целям, поскольку меньшие помещения требуют меньше ресурсов для обогрева и освещения. В новых объявлениях популярность набирают комнаты, насыщенные цветом, дарят ощущение уюта и покоя.

Ванная комната в стиле спа

Традиционное устройство ванной комнаты отходит на второй план, и на смену ему приходят ванные комнаты в стиле спа. В 2025 году будет популярен дизайн, объединяющий душевую и ванную в одном пространстве с водонепроницаемой отделкой.

Ванные комнаты такого типа, упоминания о которых выросли на 19% в 2024 году, предлагают не только эстетичный вид, но и повышенную доступность, поскольку у них отсутствуют пороги для душевых.

По данным Zillow, эта тенденция является частью всеобщего стремления создать домашние интерьеры, способствующие физическому и психологическому благополучию. Спа-компоненты помогают создать атмосферу отдыха и релаксации, соответствующую новому тренду ориентации на здоровый образ жизни.

Уютная ванная помогает позаботиться о хорошем физическом и эмоциональном состоянии (фото: Freepik.com)

Электрические технологии

Благодаря технологиям владельцы жилья имеют возможность жить экономичнее и экологичнее, что становится все более важным для покупателей. Zillow отмечает, что количество объявлений с фразой "домашние батареи" выросло на 62% с 2023 года, делая ее самым быстрорастущим ключевым словом в их отчете.

Батареи для дома сохраняют избыточную энергию от солнечных панелей, что позволяет снизить затраты на электричество и обеспечить питание ночью или во время аварий.

Кроме того, все больше объявлений содержат упоминания о "зеленых" и "ставших" технологиях, а также зарядных станциях для электромобилей, популярность которых выросла на 34%.

Шарм старинного мира

В поисках уюта и спокойствия владельцы жилья обращаются к стилям прошлого, в частности, интерьерам в винтажном стиле. Zillow отмечает, что количество объявлений с ключевым словом "ностальгия" выросло на 14% по сравнению с 2023 годом.

Традиционная мебель, цветочные орнаменты и гобелены возвращаются в моду, придавая интерьерам тепла и изящества. В связи с возвращением к чтению бумажных книг в продаже все чаще появляются библиотеки, а количество объявлений со словом "библиофильный декор" выросло на 22%.

Книжные шкафы снова входят в моду (фото: Freepik.com)

Устойчивость к климатическим угрозам

В свете изменений климата владельцы жилья стремятся оградить свои дома от природных катастроф, в том числе затоплений и землетрясений. По данным Zillow, 86% покупателей жилья считают важным обладать хотя бы одной особенностью, защищающей дом от климатических опасностей.

К таким элементам относятся барьеры от выросших в популярности наводнений на 22%, сейсмическое укрепление зданий (на 20%), системы сбора дождевой воды (на 19%) и засухоустойчивые газоны (на 14%). Эти инновации помогают оградить дома от стихийных бедствий, сохраняя комфорт и безопасность жителей.