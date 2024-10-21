Какие тайны много лет скрывает "Ролит": дом, который хранит преступления СССР

Уникальный дом

В Киеве находится уникальный семиэтажный дом, единственный в своем роде в Украине. Внешне он напоминает типичную советскую застройку, однако его главная ценность заключается в жителях, здесь когда-то проживавших.

Это здание является рекордсменом по количеству мемориальных табличек - их здесь 29. В разное время в доме проживало около 130 известных писателей и художников, из которых 33 стали жертвами советских репрессий и были казнены.

Дом под названием "Ролит" (сокращенно от "Кооператив рабочих литературы") расположен на улице Богдана Хмельницкого, 68 и 68А, ранее носившей имя Ленина.

Сегодня это архитектурный, исторический и градостроительный памятник. В доме сохранились мемориальные комнаты известных деятелей: Ивана Микитенко, Александра Копыленко, Олеся Гончара, Леонида Вышеславского и композитора Бориса Лятошинского.

Литературная история этого дома длилась более семи десятилетий. Среди последних известных жителей "Ролита" были старейший украинский поэт Леонид Вышеславский, умерший в 2002 году, и писатель и правозащитник, Герой Украины Николай Руденко, ушедший из жизни в 2004-м.

"Ветераном" дома оставался литературовед и многолетний главный редактор журнала "Вселенная" Олег Микитенко, скончавшийся в 2020 году. Он был единственным, кто жил в Ролите с самого начала, переехав туда шестилетним мальчиком.

На доме "Ролит" сейчас очень много табличек (фото: Википедия)

Когда и как "Ролит" построили

Инициаторами строительства "Ролита" стали сами литераторы, вложившие собственные средства в этот проект, рассматривая его как жилищный кооператив.

Однако за неимением финансирования, работы несколько раз останавливались. В такие периоды сами писатели иногда работали на строительстве как подсобные рабочие, чтобы помочь завершить строительство.

Строительство "Ролита" проходило в две очереди. Первый корпус был построен в 1931-1934 годах по проекту архитекторов Василия Кричевского и Петра Костырко в стиле конструктивизма. Второй корпус был построен в 1936–1939 годах по проекту архитектора Николая Сдобнева, добавив элементы классицизма.

По местной легенде "Ролита", на месте, где возводили дом, раньше стояло старое сооружение. Во время ее сноса в одной из стен был найден замурованный человеческий скелет. Правоохранители установили, что преступление было совершено еще при царской России, поэтому уголовное дело не возбуждалось.

Заселение "Ролита" началось в 1934 году. Для советских времен это был роскошный дом с пятью подъездами и 54 квартирами. Большинство квартир было двух- и трехкомнатными, а в последнем подъезде построили даже четырехкомнатные апартаменты для сотрудников Союза писателей Украины.

Все квартиры отличались простором, высокими потолками, широкими окнами и персональными телефонами, что было роскошью того времени. Однако кухни оставались очень маленькими – всего несколько квадратных метров.

Элитный статус дома подчеркивало отдельное двухэтажное здание во дворе, предназначенное для обслуживающего персонала: слесарей, мастеров, дворника и кочегаров.

В квартирах нового корпуса также предусматривались комнаты для домработниц. Эти помещения, расположенные рядом с кухнями, имели отдельные выходы на улицу, но без доступа к лифту.

Четырехкомнатные квартиры предназначались для влиятельных жителей, таких как председатель Союза писателей Иван Кулик. Максим Рыльский, Николай Бажан и Леонид Первомайский получили трехкомнатные квартиры, а Натан Рыбак и Савва Головановский - двухкомнатные.

Проект дома "Ролит" (фото: Википедия)

Кто жил в доме "Ролит"

В "Ролите" жило много известных фигур литературы и искусства. Говорят, что Максим Рыльский любил громко слушать джаз. После войны он делил квартиру со стоматологом Литфондом, который проводил лечение прямо в доме, пугая соседей криками своих пациентов. На дверях их квартиры была вывешена надпись: "Врач Патлах. Лечу и вставляю зубы. Звонить 1 раз. М. Рыльский - звонить 2 раза".

Павел Тычина, проживавший в доме, имел возможность выбрать этаж и количество комнат. В письме своей будущей жене Лидии он поделился своими мыслями относительно этажа: "…Лучше было бы на пятом этаже - оттуда открывается великолепный вид на Соломенка, Шулявку и Вокзал, хотя он и достаточно высок… Четвертый этаж тоже неплох, но вид там уже несколько хуже. А на третьем этаже вид совсем закрыт.

Павел Тычина переехал в дом в 1938 году. Именно здесь, по словам Василия Стуса, "гениальный Тычина умер, оставив после себя чиновника литературной канцелярии, пожизненно больного манией преследования, жалкого пигмея с великим именем Тычина".

В общей сложности в доме проживало около 130 литераторов и художников, среди которых: Авром Пинхусович, Борис Антоненко-Давыдович (кв. 24, 53), Николай Бажан (кв. 31, 76), Алексей Ватуля (кв. 39), Леонид Вышеславский (кв. . 74), Остап Вишня (кв. 21), Савва Головановский (кв. 55), Андрей Головко (кв. 71), Олесь Гончар (кв. 65), Семен Гордеев (кв. 55, 25), Давид Гофштейн (кв. . 62), Николай Дубов (кв. 29), Любовь Забашта (кв. 68), Оксана Иваненко (кв. 6), Абрам Каган, Иван Кочерга (кв. 4), Ицик Кипнис (кв. 37), Александр Копыленко ( кв. 72), Александр Корнейчук (кв. 15), Иван Кулик (кв. 46), Алексей Кундзич (кв. 9, 38), Аркадий Любченко (кв. 21), Борис Лятошинский (кв. 63), Андрей Малышко ( кв. 68), Иван Микитенко (кв. 52), Петр Панч (кв. 58, 64), Леонид Первомайский (кв. 69), Александр Подсуха (кв. 6), Натан Рыбак (кв. 61), Максим Рыльский ( кв. 70), Николай Руденко (кв. 24), Иван Сенченко (кв. 16), Семен Скляренко (кв. 11, 24), Леонид Смилянский (кв. 29), Юрий Смолич (кв. 18), Вадим Собко ( кв. 62), Владимир Сосюра (кв. 34), Михаил Стельмах (кв. 70), Павел Тычина (кв. 38, 68), Зиновий Толкачев (кв. 40), Павел Усенко (кв. 67), Николай Шпак (кв. 15), Никита Шумило (кв. 66), Юрий Яновский (кв. 66), Михаил Чабановский, Владимир Торин (кв. 59), Матвей Гарцман (кв. 32) и Мария Пригара (кв. 53).

Мемориальные таблички на доме "Ролит" (фото: Википедия)

Аресты и доносы

Члена Союза писателей Украины Евгения Плужника, который внес первые 1000 рублей за дом и с нетерпением ждал нового жилья, арестовали за несколько дней до его въезда.

А Юрия Яновского, написавшего здесь свое произведение "Живая вода", обвинили в "искажении советской действительности" в 1947 году по доносам соседей, считавших его работу националистической.

Поэт и переводчик Николай Бажан жил на первом этаже, и каждый раз, когда ночью в подъезд врывался патруль "товарищей" с очередным ордером на арест и обыск, их первая остановка была возле его квартиры.

Поэтому Бажан с ужасом прислушивался к топоту их сапог за дверью, пытаясь понять, пройдут ли они мимо или остановятся. Если останавливались, это означало пришедшие за ним.

С 1937 года он больше года каждую ночь спал в штанах, чтобы не встречать "гостей" из НКВД в нижнем белье.

По воспоминаниям жителей, в конце 1930-х годов жизнь в доме стала настоящим адом: в любой момент могли зайти "специальные люди" и забрать хозяина без объяснений, а его семью - выслать из города.

Есть предположение, что живущий в 54-й квартире сценарист и писатель Вадим Охрименко застрелился в 1937 году из-за давления, оказываемого на него с требованием доносить на Максима Рыльского.

В "Ролите" Андрей Малышко написал слова к "Пісні про рушник". Говорят, что он любил немного выпить и играть в "Дурака", а когда проигрывал, часто ругался. На него донесли 20 человек, преимущественно те, кто по вечерам играл с ним в карты.

В 1940-х годах Андрея Малышко пытались завербовать, чтобы он следил за режиссером и драматургом Александром Довженко, но он оказался ненадежным агентом - постоянно находил отговорки, чтобы не появляться на заседании.

Как выглядит дом "Ролит" сейчас (фото: Википедия)

Что сейчас с домом "Ролит"

Литераторы и художники похоронены на Байковом кладбище – на одной аллее. Говорят, что памятники им создавали те же люди, что и мемориальные доски на доме. На здании установлено 29 мемориальных дощечек, посвященных ее жителям. Сегодня это, пожалуй, единственное упоминание о величественной и трагической истории этого дома.

Подавляющее большинство нынешних жителей не имеет прямого отношения к литературе. Поговаривают, что в "Ролите" живут режиссер Дмитрий Богомазов и певица Ирина Билык.

Некоторые квартиры теперь переоборудованы в офисы. Ворота закрыты, а вход в дом закрыт со всех сторон. Во внутреннем дворике привлекает внимание стенд "Я живу в музее "Ролит" с фамилиями бывших жильцов дома в алфавитном порядке.

В первом корпусе открыли книжный магазин с большими окнами. Здесь не продают книги, а издают их по подписке. Читатели могут наслаждаться ими как в книжном магазине, так и брать в аренду домой.