Какие вещи категорически нельзя держать возле роутера: иначе понесете убытки

Особенности роутеров

Маленькие приборы для раздачи Wi-Fi имеют особенность - они могут размагнитить предметы, которые находятся поблизости.

Соответственно, другие приборы, которые используют схожие импульсы, могут заглушать работу роутера. Например, нельзя размещать роутер рядом с микроволновой печкой. Помешать работе роутера может также работа пылесоса или другие приборы, внутри которых есть мотор.

Самое оптимальное - установить роутер так, чтобы возле него не было других бытовых приборов в радиусе метра.

Роутер нельзя загораживать разными металлическими предметами, так как металл способен рассеивать энергию электромагнитного поля.

Кроме того, роутер в доме не стоит размещать в нишах бетонных и кирпичных стен - это ухудшит качество сигнала и в отдаленные места помещения он просто не будет доходить.

Для каких предметов роутер опасен

Не храните возле роутера банковские карты или карты для скидок в магазинах - они быстро придут в негодность и магнит работать перестанет. Если в карте есть только чип, то он не пострадает.

Не бросайте возле роутера брелоки автосигнализации - они тоже выйдут из строя. Также стоит подальше убрать ключ-магнит от домофона - он может размагнититься. И не держите рядом с вашим раздатчиком Wi-Fi блютуз-наушники и гарнитуру.

Постарайтесь не класть на роутер важные предметы, например, смартфон или планшет - это навредит вашим девайсам, и они разрядятся очень быстро.