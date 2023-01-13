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Какие вещи категорически нельзя держать возле роутера: иначе понесете убытки

Что категорически нельзя держать возде роутера (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Роутер для передачи сигнала Wi-Fi есть теперь практически в каждом доме. Его используют для просмотра ТВ, фильмов, для работы, для связи с родными с помощью мессенджеров.

Особенности этого прибора знают немногие, а для некоторых личных вещей он может быть опасен. Что нельзя держать рядом с роутером - читайте в материале ниже.

Особенности роутеров

Маленькие приборы для раздачи Wi-Fi имеют особенность - они могут размагнитить предметы, которые находятся поблизости.

Соответственно, другие приборы, которые используют схожие импульсы, могут заглушать работу роутера. Например, нельзя размещать роутер рядом с микроволновой печкой. Помешать работе роутера может также работа пылесоса или другие приборы, внутри которых есть мотор.

Самое оптимальное - установить роутер так, чтобы возле него не было других бытовых приборов в радиусе метра.

Роутер нельзя загораживать разными металлическими предметами, так как металл способен рассеивать энергию электромагнитного поля.

Кроме того, роутер в доме не стоит размещать в нишах бетонных и кирпичных стен - это ухудшит качество сигнала и в отдаленные места помещения он просто не будет доходить.

Для каких предметов роутер опасен

Не храните возле роутера банковские карты или карты для скидок в магазинах - они быстро придут в негодность и магнит работать перестанет. Если в карте есть только чип, то он не пострадает.

Не бросайте возле роутера брелоки автосигнализации - они тоже выйдут из строя. Также стоит подальше убрать ключ-магнит от домофона - он может размагнититься. И не держите рядом с вашим раздатчиком Wi-Fi блютуз-наушники и гарнитуру.

Постарайтесь не класть на роутер важные предметы, например, смартфон или планшет - это навредит вашим девайсам, и они разрядятся очень быстро.

Кстати, ранее мы писали о том, какие простые способы помогут усилить сигнал Wi-Fi в доме.

А еще рассказывали о том, как работать за компьютером, когда нет света.

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