Какие продукты опасно есть во время стресса, а какие не повредят организму

По словам ученых, пища с высоким содержанием жира продолжает стресс и может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но проблема в том, что люди склонны "заедать" стресс и тянет именно к жирной пище в такие моменты.

Жирная пища может усугубить способность организма восстанавливаться, привести к снижению оксигенации мозга и ухудшению сосудистой функции.

Ученые из Бирмингемского университета провели два масштабных исследования и обнаружили, что употребление продуктов с высоким содержанием жиров в период психического стресса ослабляет оксигенацию мозга в префронтальной коре. А это приводит к истощению доставки кислорода (на 39%) по сравнению с едой с низким содержанием жира.

"Когда мы испытываем стресс, в организме происходят разные процессы: частота сердечных сокращений и кровяное давление повышаются, наши кровеносные сосуды расширяются, а приток крови к мозгу увеличивается. При этом эластичность кровеносных сосудов, являющаяся мерой сосудистой функции, снижается после психического стресса "Мы обнаружили, что употребление жирной пищи при психическом стрессе снижает функцию сосудов на 1,74%", - объясняет Розалинд Бейнхэм из Бирмингемского университета.

Авторы исследований также добавили, что для людей, уже имеющих повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, последствия могут быть еще более серьезными.

Стоит отметить, что эта сосудистая функция была снижена в течение 90 минут после того, как стресс снизился.

Кроме этого, ученые советуют при стрессе употреблять продукты с высоким содержанием полифенолов, таких, как какао, ягоды, виноград, яблоки и другие фрукты и овощи.