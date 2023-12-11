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Какие продукты опасно есть во время стресса, а какие не повредят организму

Какие продукты не следует есть во время стресса (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Во время стресса следует осторожно относиться к своему питанию, потому что некоторые продукты могут усилить беспокойство и вызвать более серьезные последствия и влияние на здоровье человека.

Какие продукты не стоит есть во время стресса и точно не повредит в состоянии тревоги, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Frontiers in Nutrition and Nutrients .

По словам ученых, пища с высоким содержанием жира продолжает стресс и может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но проблема в том, что люди склонны "заедать" стресс и тянет именно к жирной пище в такие моменты.

Жирная пища может усугубить способность организма восстанавливаться, привести к снижению оксигенации мозга и ухудшению сосудистой функции.

Ученые из Бирмингемского университета провели два масштабных исследования и обнаружили, что употребление продуктов с высоким содержанием жиров в период психического стресса ослабляет оксигенацию мозга в префронтальной коре. А это приводит к истощению доставки кислорода (на 39%) по сравнению с едой с низким содержанием жира.

"Когда мы испытываем стресс, в организме происходят разные процессы: частота сердечных сокращений и кровяное давление повышаются, наши кровеносные сосуды расширяются, а приток крови к мозгу увеличивается. При этом эластичность кровеносных сосудов, являющаяся мерой сосудистой функции, снижается после психического стресса "Мы обнаружили, что употребление жирной пищи при психическом стрессе снижает функцию сосудов на 1,74%", - объясняет Розалинд Бейнхэм из Бирмингемского университета.

Авторы исследований также добавили, что для людей, уже имеющих повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, последствия могут быть еще более серьезными.

Стоит отметить, что эта сосудистая функция была снижена в течение 90 минут после того, как стресс снизился.

Кроме этого, ученые советуют при стрессе употреблять продукты с высоким содержанием полифенолов, таких, как какао, ягоды, виноград, яблоки и другие фрукты и овощи.

Ранее мы писали о том, какие шесть продуктов помогают снизить тревогу и депрессию.

А еще рассказывали о том, какие простые правила помогают избавиться от стресса.

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