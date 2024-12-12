Какие продукты нельзя употреблять мужчинам 40+? Вы все их хорошо знаете
После 40 лет организм мужчины начинает претерпевать естественные изменения: замедляется обмен веществ, снижается выработка тестостерона, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с суставами. В этот период питание играет ключевую роль в поддержании здоровья.
Какие продукты могут негативно влиять на организм, и их лучше исключить их из рациона, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Трансжиры и фастфуд
Продукты, содержащие трансжиры, такие как чипсы, жареная пища, магазинная выпечка и маргарины, увеличивают уровень "плохого" холестерина, что может привести к атеросклерозу и сердечно-сосудистым заболеваниям. Употребление фастфуда также повышает риск набора лишнего веса, который часто становится проблемой для мужчин в этом возрасте.
Чрезмерное количество сладкого
Сахар и сладости могут стать причиной развития инсулинорезистентности, что является предвестником диабета 2-го типа. Кроме того, избыток сахара приводит к накоплению жира, особенно в области живота, и негативно влияет на уровень тестостерона.
Красное и обработанное мясо
Частое потребление красного мяса (говядина, свинина) и обработанных мясных продуктов (колбасы, сосиски, бекон) увеличивает риск развития сердечных заболеваний и рака толстой кишки. Стоит уменьшить их количество в рационе и отдать предпочтение рыбе, курятине или растительным белкам.
Алкоголь
Чрезмерное употребление алкоголя, особенно пива, может привести к снижению уровня тестостерона, набору веса и развитию "пивного живота". Алкоголь также вредит печени и способствует повышению кровяного давления.
Соль в избытке
С возрастом повышается чувствительность организма к соли. Избыток натрия в рационе приводит к задержке жидкости в организме, увеличению артериального давления и нагрузке на сердце. Ограничьте употребление соленых продуктов, таких как консервы, соусы, соленая рыба и снековые продукты.
Продукты с высоким гликемическим индексом
Белый хлеб, макароны из мягких сортов пшеницы, рис и другие рафинированные углеводы быстро повышают уровень сахара в крови, способствуя набору веса и повышая риск диабета. Лучше выбрать цельнозерновые продукты.
Газированные напитки и соки
Эти напитки содержат большое количество скрытого сахара, что негативно влияет на метаболизм, сердце и сосуды. Газированные напитки также повышают кислотность в желудке, что может приводить к проблемам с пищеварением.
Что есть вместо этого?
Мужчинам 40+ рекомендуется увеличить в рационе количество овощей, фруктов, нежирного белка (курятина, рыба), цельнозерновых продуктов, полезных жиров (авокадо, орехи, оливковое масло) и продуктов, богатых магнием и цинком, которые поддерживают уровень тестостерона.
Здоровое питание поможет не только сохранить энергию, но и предотвратить многие возрастные заболевания.
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В материале использованы источники - Eat this, not That, Health, Nutrients, МОЗ.
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