Какие речевые ошибки могут навредить вашему имиджу: не употребляйте такие слова в разговорах
Разговорные слова, которые мы используем часто, могут усиливать наш имидж и авторитет, а еще могут понижать. Использование определенных слов и речевых ошибок может создать плохое впечатление о вас и даже указать на неуважение к собеседнику.
Какие ошибки в разговоре не стоит делать и какие слова не использовать, чтобы не навредить своему авторитету, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение тренера по ораторскому искусству Павла Мацопы в Instagram.
По словам эксперта, использование в разговоре вульгаризмов, русизмов или искаженных слов создают впечатление халатности, низкого качества образования и неуважения к собеседнику. Если вы хотите звучать убедительно и внушать доверие, следует избегать этих языковых ошибок.
"Никогда не говорите это, чтобы сохранить свой авторитет в разговоре. В речи существует понятие просторической лексики. Это слова, относящиеся к низкому стилю, снижают статус вашего языка и могут существенно навредить вашему имиджу, особенно в деловой коммуникации", - объясняет Павел Мацопа.
К просторической лексике относятся:
- Вульгаризмы
- Русизмы
- Искаженные слова
- Слова с резко сниженной эмоциональной окраской
Например:
- "Моє день народження" вместо "мій день народження"
- "Бухати" вместо "вживати алкоголь"
- "Бабки" вместо "гроші"
- "Прикольно" вместо "цікаво або чудово"
- "Крутий" вместо "видатний, видовищний або сучасний"
- "Ляпати" вместо "говорити дурниці"
"Основной сферой функционирования просторечия является устная речь малообразованных людей. Не приравнивайте себя к ним. Ваша речь - это ваша визитка, которую вы раздаете каждому, с кем общаетесь. Ваша речь должна быть безупречной", - подчеркнул Мацопа.
Раньше мы писали о том, почему говорить "лікуючий лікар" неправильно и как заменить это выражение.
А еще рассказывали о том, что не так с выражениями "вільна вакансія" и "пам'ятний рекорд".