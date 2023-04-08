Какие молитвы обязательно прочитать в Вербное воскресенье, чтобы защитить всю семью

Считается, что верба поможет укрепить здоровье. По окончании богослужения принято касаться друг друга веточками вербы и приговаривать: "Не я бью, верба бьет. Будь здоров как вода и богат, как земля".

Также в этот день нужно прочесть молитву, которая даст каждому силу.

Молитва для защиты детей

Всемогущий Боже, вручаю своих детей Твоей могучей опеке и охране! Охрани их, Господи, от всего, что может нанести вред их здоровью или подвергнуть их опасности смерти. Но прежде молю Тебя, лучший Отче, охрани их от опасностей, угрожающих их душе.

Отворачивай, Боже, своей всемогущей рукой от моих детей все то, что может иметь злое влияние на их невинное сердце, или стать для них поводом ко злому. Охрани, Боже, моих детишек от греха! Пошли, молю Тебя, своих святых Ангелов, чтобы стерегли их на пути жизни.

Всемогущий Боже и Отче, переведи счастливо моих детей через все земные опасности и бури и дай, чтобы они счастливо дошли до пристани спасения. Аминь.

Молитва, которая укрепит здоровье

Призываю Высшие Силы, услышьте мою просьбу и придите ко мне на помощь. Прошу, даруйте свое благословение Рабам Божьим. (перечисляйте имена всех, о ком молитесь).

Защитите их от бед и несчастий, укройте своими Крыльями от врагов и завистников. Наполните их Силой Небесной, чтобы они несли в мир добро и процветание, пребывая в здоровье. Аминь.