Какие камни в ваших украшениях привлекают удачу и счастье

Розовый кварц

Розовый кварц - камень, символизирующий любовь, счастье и гармонию. Его нежно-розовый цвет ассоциируется с положительными эмоциями, чувством тепла и радости. Не зря многие связывают счастливые моменты с "розовыми очками", а цвет любви часто представляют именно розовым.

Считается, что кварц способствует пробуждению сердечной чакры и помогает восстановить внутренний баланс. Он не только помогает решить проблемы в отношениях, будь то романтические или дружеские, но и способствует развитию любви к себе. Это ключ к повышению самооценки и уверенности в своих силах.

Кроме того, розовый кварц дарит ясность и помогает принимать важные решения, связанные с людьми, которым мы позволяем приближаться к нашему сердцу.

Тигровый глаз

Когда вы чувствуете себя грустно или разочарованно, вам может помочь тигровый глаз. Этот камень поможет укрепить вашу внутреннюю силу и уверенность, что повлияет и на ваше самочувствие, и на окружающих вас людей.

Тигровый глаз способен создать положительную атмосферу и помочь защититься от негатива. Оно поможет вам не только отстоять свою позицию, но и отразить какие-либо негативные влияния. Это не значит, что вы должны вступать в конфликты, но если они возникнут, тигровый глаз поддержит вас и не позволит унизить.

Также с тигровым глазом вы можете отпустить то, что долго держали в сердце.

Лазурит

Лазурит всегда был популярен благодаря своему глубокому цвету. Этот камень не только поражает своей красотой, но и обладает особыми свойствами на метафизическом уровне.

Лазурит помогает найти равновесие и грацию, что позволяет контролировать любую ситуацию, в которой вы можете оказаться. Если вы ощущаете социальную тревогу, лазурит может стать вашим союзником. Он помогает чувствовать себя смелее и позитивнее при общении с другими.

Если вы боретесь со страхом и стрессом в социальных ситуациях, лазурит станет вашим надежным союзником. Вы можете носить этот камень с собой или держать в кармане, чтобы ощущать больше уверенности в сложных ситуациях.

Аметист

Аметист отлично подходит для восстановления баланса в жизни. Это особенно актуально в ситуациях, когда вы не можете контролировать события, например в случае горя или травм. Аметист помогает оградить вас от негатива и чрезмерного погружения в отчаяние, успокаивает и помогает восстановить внутреннюю силу и покой.

Этот камень славится своими целительными свойствами, как для ума, так и для тела. Когда вы чувствуете, что тонет в негативе, аметист поможет вам подняться и обрести равновесие.