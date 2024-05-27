Какие гендерные стереотипы влияют на интерес женщин к сексу

Гендерные стереотипы и определенные ограничения в сексуальном плане до сих пор портят жизнь женщинам. Но какие именно.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на женский портал в Instagram Wonderzine.

Стыд из-за своих сексуальных желаний

Женское желание - тема культурных и, в частности, религиозных столкновений. Оно считалось чем-то грязным, а идеальная женщина вроде бы должна быть чистой, целомудренной и может только либо отвечать на запрос своего партнера, либо отказывать в сексе, однако никогда – не инициировать его.

Такие представления о сексуальности до сих пор оказывают влияние на женщин в мире: согласно исследованиям, в парах, имеющих более гендерную стереотипную динамику, женщины, как правило, полагаются на сексуальное желание своих партнеров и, соответственно, последние определяют частоту секса.

Женщины могут испытывать страх и стыд из-за собственного желания и могут скрывать его, не вступая в сексуальные отношения так часто, как им это действительно хотелось бы. Они могут бояться своего удовольствия от процесса.

Сексуальная революция 60-70-х годов пошатнула эти традиции, но полностью не уничтожила их.

Сейчас есть два противоположных месседжа о женской сексуальности – о важности целомудрия и о том, что стоит быть более открытой к разным опытам. Да, женщины могут одновременно испытывать стыд, что слишком интересуются сексом или что делают это недостаточно.

Стереотипы, влияющие на любопытство женщин к сексу (фото: Freepik)

Пропасть в удовольствии

Согласно данным, в США в 2022 году 95% мужчин почти всегда получали оргазм во время секса. Среди женщин это число составило всего 64%. Также 59% женщин признались, что симулировали оргазм по сравнению с 25% мужчин.

Такое неравенство в оргазмах обусловлено тем, что женское удовольствие не всегда является приоритетом, ведь вроде бы секс должен удовлетворять именно естественные мужские потребности.

"Женщин учат угождать людям, быть добрыми, делать то, что хотят другие.Это одна из причин, почему им трудно искать собственное удовольствие во время секса", - говорит Джулиет Рихтер, исследующая тему секса и оргазма.

Есть клише, что мужчины часто достигают оргазма первыми и переворачиваются на бок, считая секс оконченным. Но представьте, как бы это выглядело, если бы женщина получила удовольствие первой, а затем оттолкнула мужчину и ушла спать.

Телесность

Женщин чаще осуждают за их тела, и они в целом менее довольны своим внешним видом, чем мужчины. А секс подразумевает определенную уязвимость, ведь обнаженность не может ничего скрыть.

Да, 51% женщин думают о том, как выглядит их тело во время секса, как сравнить с 32% мужчин.

И это мешает им сконцентрироваться на ощущениях и удовлетворении от процесса: "Мое восприятие себя - худший враг моей сексуальной жизни. Это голос в моей голове, который говорит, что мне нужно похудеть, прежде чем пойти на свидание.

Это приток сомнений, когда я замечаю , что кто-то смотрит на меня в баре. Это мысль, которая крутится в моей голове, когда я лежу с кем-то в постели, думая о своем теле, а вовсе не об удовольствии, которое должно получать.

Согласно современным представлениям о красоте, женщина должна быть стройная, аккуратно одетая, накрашенная, с маникюром, необвисающей грудью, розовыми сосками и без волос на лице, под мышками, на ногах и на лобке, иногда даже на руках.

Также есть определенное представление о том, как должны выглядеть половые органы женщины - розовые половые губы, небольшой клитор.

Когда секс означает, что нужно проделать кучу косметических процедур и что во время самого процесса ты будешь думать лишь о том, что у тебя где-то лишний волос или складка, может быть ни сил, ни желания вступать в любой сексуальный контакт.

Стереотипы, влияющие на любопытство женщин к сексу (фото: Freepik)

Двойная нагрузка

Одну из возможных, но малоисследованных причин, почему женщины менее заинтересованы в сексе, указала писательница и активистка Зон Виллинес в своем блоге Liberating Motherhood.

Она опросила своих подписниц, почему они не хотят секса, и выбрала 10 самых популярных ответов. Чаще встречались тезисы:

"Я заморена"

"Мой партнер не помогает мне выполнять домашние дела"

"Мне нужно так много всего сделать"

"Я не могу заниматься сексом в грязной квартире".

Женщины имеют "вторую смену". Хотя мужчины больше не являются единственными кормильцами семьи, потому что женщины также работают, 75% неоплачиваемого домашнего труда в мире до сих пор падает на плечи женщин. Это включает уборку, приготовление пищи, уход за детьми, стирку и т.д.

Если мужчина может прийти с работы, отдохнуть и набраться сил на секс, у женщин меньше таких возможностей.

Страх нежелательной беременности

Для женщин беременность, как следствие секса, является большим фактором страха и тревожности. Это может быть и причина, почему женщины реже занимаются сексом.

Она стала особенно очевидной после того, как в нескольких штатах США ввели значительные ограничения на аборты. Согласно исследованию Match Group, 12% холостых людей в возрасте до 50 лет сказали, что сейчас колеблются, стоит ли теперь вступать в отношения, 11% отметили, что реже занимаются сексом без обязательств, и столько же признали, что реже занимаются сексом в целом после ограничения абортов. .

В случае беременности именно женщины будут беспокоить ее последствия - выбирать между абортом, усыновлением или материнством. Поскольку беременность не проходит в теле мужчины, этот выбор не является для них неизбежным.

Именно поэтому они меньше заботятся об избежании беременности, а большинство средств контрацепции нацелены именно на женщин - противозачаточные таблетки и инъекции внутриматочных спиралей, перевязки труб и т.д.

Стереотипы, влияющие на любопытство женщин к сексу (фото: Freepik)

Все стереотипы о том, какой целомудренной или сексуально раскрепощенной должна быть женщина; о том, важно ли ее удовольствие во время секса; о том, как она должна выглядеть - важные факторы в разговоре о том, почему статистика упорно показывает меньшую заинтересованность женщин в сексе.

Раньше исследователи постоянно искали, что не столько с женщинами - и приходили то к разнице в гормонах, то к вроде бы капризности женщин в том, каким они хотят видеть секс.

Однако сама заинтересованность, что такое норма либидо и почему она индивидуальна, а не общая, и что может быть не в чем-то, кроме как в женщинах, привела к тому, что мы можем более качественно обсуждать, как сделать секс более приятным, интересным и доступным для женщин.