Какие фразы врачи говорить не должны: когда вам следует немедленно уйти

Почему поддержка врачей очень важна

Во время обычного гриппа и ОРВИ больных выбивает из колеи абсолютно все: температура, слабость, боли в горле. Хочется, чтобы кто-то поддержал и позаботился о нас.

Но, если болезнь затяжная, неизлечимая, длится вся жизнь или вообще - смертельная? Таким пациентам приходится принимать много лекарств, проводить много времени в больницах, производить сложные медицинские манипуляции, уколы, процедуры, обследования, капельницы.

И для нормализации состояния или улучшения очень важно не только лечение, но и эмоциональное состояние больного. В таких ситуациях требуется поддержка не только родственников и друзей, но и врачей.

Как показало исследование экспертов из Техасского университета, большинство пациентов испытывают страх. А он блокирует возможность выздоровления, улучшения состояния.

Диагноз при этом может быть любым: сердечная недостаточность, которую может исправить операция, онкология в последней стадии, где единственное, что остается - облегчить состояние тех заботиться о человеке.

По словам исследователей, от подхода врача зависит как настроенность пациента, так и состояние его родственников и друзей.

"Серьезная болезнь - это не только вопрос физических страданий, но и эмоциональных. Поведение врача, включая его вербальное и невербальное общение, может усилить эмоциональные страдания", - утверждают ученые.

Родственники и пациенты буквально ловят каждое слово врача и имеет значение все, что говорят медики.

Какие фразы врач не должен говорить

Я не знаю, почему вы так долго ждали, приходить нужно было раньше

Мы больше ничего не можем сделать

Он/она не поправится

Вы медленно умираете, этот процесс не остановить

Вы хотите, чтобы вся ответственность легла на нас?

Что говорили по поводу вашего диагноза другие врачи?

Давайте не будем сейчас об этом беспокоиться

Вам повезло, что это только вторая стадия

Курс химиотерапии не помог, все было зря

Предстоит долгая борьба за вашу жизнь, которую будет сложно выиграть

Обратите внимание, что некоторые фразы могут показаться нейтральными. Например, когда врач говорит не беспокоиться сейчас. Вероятно, он действительно хочет успокоить пациента, однако находящийся в стрессе человек слышит в такой фразе пренебрежение.

Исследователи советуют не делать резких выводов. Если человек только начинает осознавать, что ему предстоит долгое лечение, то лучше побуждать его к откровенному диалогу.

Например, врач может спросить: "Какие у вас есть ко мне вопросы?" или сказать: "Мы будем справляться с этой болезнью вместе".

Эксперты советуют молодым врачам общаться с более опытными медиками, много лет посвятившими медицине. Старшие коллеги имеют большой опыт в общении с тяжелыми пациентами, поэтому могут подсказать, как лучше построить разговор.

Какие фразы сразу выдают плохого врача

Какое-то странное лечение вам назначили

Не унижать коллег, даже если они неправы - золотое правило любого врача. Если врач, к которому вы обратились, так делает, то это выдает в нем не очень уверенного в своих способностях человека. Вам такой специалист может навредить, потому что вы будете переживать, что потратили кучу времени и денег на неправильное лечение.

С анализами все хорошо, не вижу причин беспокоиться

Еще во времена Гиппократа было важное правило: прежде всего обращать внимание на симптомы. Современные врачи имеют доступ к множеству разнообразных диагностик и смотрят исключительно на результаты анализов и исследований, а жалобы пациента считают несерьезными. И это большая ошибка, потому что именно так пропускают начало серьезных болезней и первых стадий рака.

Компетентный врач должен использовать комплексный подход - собрать анамнез, состоящий из анализов, жалоб пациента, симптомов, истории болезни, образа жизни.

На мой профиль проблем нет, давайте обследуемся у другого специалиста

Если вы услышали такую фразу через 5-10 минут после начала приема - она должна вас насторожить. Либо вас хотят "развести" на большое количество обследований, либо вы попали к неопытному врачу.

Хороший специалист не перекладывает ответственность на коллег и не отправляет на прием, пока не убедится, что это действительно необходимо. А за столь короткий промежуток времени он этого узнать точно не сможет.

Мы обязательно это вылечим

Ни один профессиональный врач не пообещает полного выздоровления. Максимум, что он может сказать: "мы постараемся с этим справиться и верить, что это получится".

Выздоровление на 50% зависит от самого пациента. Врач не может контролировать человека круглосуточно: все ли лекарства были выпиты вовремя, нет ли в меню запрещенных продуктов.

Не думаю, что вам нужен мой телефон, просто запишитесь на следующий прием

Хороший врач всегда сам даст свой контакт для связи. Это нужно, чтобы вы сообщили, например, об аллергии, которая может возникнуть на прописанный препарат или рассказали о побочных эффектах, как ваш организм воспринимает лекарство.

Где вы вычитали такую чушь?

Не всем дано быть врачами, но многие умеют и могут разобраться в доступной медицинской информации, распознать те или иные симптомы, прочитать заключение, разобрать анализ. Хороший врач имеет образование и знания, а значит, может аргументированно исправить и объяснить, в каких моментах пациент неправ.

А такие фразы показывают превосходство врача, и его нежелание прислушиваться к пациенту.