Какие две вещи действительно нужны мужчинам от женщин. Все очень просто

Все очень просто

Специалисты по отношениям вывели простую формулу: "Где секс и еда – там дом".

Повседневные заботы большинства мужчин гораздо тяжелее, чем нам кажется. Им труднее морально из-за давления общества, что он добытчик, кормильец.

И когда они приходят домой, им хочется быть уверенными, что их там ждут, любят. Приходя домой, они чувствуют себя увереннее, защищеннее.

Дом должен пахнуть едой и сексом

Ни ванилью, ни духами, а именно едой и сексом. Только эти две составляющие заставят его возвращаться регулярно.

А вот отсутствие одного из пунктов приведет к тому, что мужчина обязательно найдет себе пункт временного размещения. А при полном отсутствии и еды, и секса, он вообще сменит место дислокации.

Поэтому цените, любите, лелейте своих мужчин, и не забывайте повторять, как вам с ними повезло, и что вы гордитесь тем, что он выбрал именно вас, чтобы прожить жизнь.

Не бойтесь, что это может как-то унизить ваше достоинство. Любите, лелейте, занимайтесь любовью, и ответ не заставит себя ждать.