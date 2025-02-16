Какие деревья в 2025 году сажать в Украине запрещено законом

В Украине введен запрет на высадку определенных видов деревьев и декоративных растений, которые представляют угрозу для местных экосистем. Почему некоторые виды уже нельзя высаживать и какие именно?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие деревья сейчас нельзя сажать в своих дворах и возле них.
Некоторые деревья быстро распространяются, меняют состав почвы и создают неблагоприятные условия для местной флоры и фауны. Их распространение нарушает природный баланс и снижает биологическое разнообразие, поэтому их высадка теперь строго запрещена.
Эти виды нельзя использовать для создания лесных массивов и защитных полос, поскольку они являются агрессивными и вытесняют аборигенные растения. В список запрещенных вошли:
Главная причина запрета - их инвазивность, угрожающая местной экосистеме. В Украине они не имеют естественных врагов, что способствует их неконтролируемому разрастанию. Они меняют химический состав почвы, подавляют рост других растений и вытесняют местные виды.
Некоторые, например, робиния и айлант, имеют мощную корневую систему, которая способна разрушать фундаменты зданий и дорожное покрытие. Кроме того, такие деревья, как клен ясенелистный и дуб красный, не являются частью естественных пищевых цепей, что делает их непригодными для поддержания биоразнообразия.
Исключение этих видов из зеленых насаждений позволит сохранить экологическое равновесие и избежать будущих проблем.
Украинские леса серьезно пострадали в результате боевых действий, и их восстановление требует использования только устойчивых и полезных для экосистем растений. Запрет на инвазивные виды поможет создать леса, лучше адаптированные к изменениям климата и способные выполнять защитные функции.
Такие леса будут предотвращать эрозию почвы, улучшать качество воздуха и станут естественной средой для многочисленных видов животных и птиц. Это также важный шаг в сохранении традиционного вида украинских ландшафтов и предотвращении деградации природных территорий.
Важно отметить, что запрет касается только новых посадок - уже имеющиеся деревья не нужно обязательно вырубать.
Вместо инвазивных видов в Украине рекомендуется высаживать деревья, которые соответствуют местным климатическим условиям и имеют высокую экологическую ценность:
Высадка местных и устойчивых видов поможет сохранить природный баланс и защитить украинские леса для будущих поколений.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты natureexperts.org и ecopolitic.com.ua.