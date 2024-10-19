Какие 4 фразы из СССР разрушили уверенность целого поколения: их используют до сих пор

Ольга Мацопа считает, что некоторые выражения с советских времен до сих пор влияют на нашу жизнь, но мы этого даже не замечаем. Эти фразы в свое время удручали инициативу, заставляли людей замолчать и "не высовываться".

"Появившиеся во время СССР фразы влияли на миллионы людей и меняли целые поколения", - говорит она.

"Ты что, самый умный?"

Это подавление креативности и одна из самых популярных фраз того времени. Она использовалась как способ угнетения человека. Особенно часто такую фразу использовали учителя в школе.

"Сиди тихо, не высовывайся"

Это о страхе выделяться. Еще одна излюбленная фраза советской системы, четко указывавшая, что лидером в этом обществе быть нельзя. И лучше быть таким, как все. Иначе будут неприятности.

"Молчи, это не твое дело!"

Это об обесценении собственного мнения и услышать такое было очень не приятно, а еще отбивало любое желание говорить. Эта фраза разрушила у людей того времени возможность правильно выстраивать диалоги, а еще - бояться собственного голоса.

"У нас так не принято"

Блокировка любых изменений и инициатив. Услышать эту фразу можно было как дома, так и на работе. Все новое отклонялось, блокировалось и развитие было просто невозможно.