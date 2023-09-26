Колосья пшеницы и бриллианты. Какие броши выбирают первые леди Украины и США (фото)

Какие броши выбирает Елена Зеленская

За полтора года, первая леди постоянно находится на публике, стилисты успели заметить и обсудить не одну деталь ее гардероба. Поскольку наряд жены президента всегда несет в себе определенные месседжи.

И именно украшения ей помогают в этом деле. Елена любит броши, которыми украшает свои наряды. Но все они не простые.

Например, в ее коллекции есть брошь с обломком ракеты, которую оккупанты запускали в Харьков. Также женщина имеет брошь в форме кувшина-петуха - этот предмет остался целым в Бородянке.

Елена неоднократно выходила в свет с брошками в форме национального герба, трезубца, с символиками Донецкой области, с брошью в форме колосков пшеницы и много других брошей демонстрировала Зеленская.

То есть, каждая брошь жены президента символизирует определенные события в Украине, которые действительно являются страшными и важными. Мир должен о них знать, слышать и понимать смысл.

Броши, которые носит Елена Зеленская (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Какие броши выбирает Джилл Байден

А вот жена Байдена выбирает украшения для души. Ведь ими она дополняет образы и придает им больший шарм и интерес.

Так, например, недавно на встрече в Белом доме первая леди США решила украсить свой костюм светло-оливкового цвета брошью с бриллиантами.

Хотя именно это украшение сочетает гармонию, единство и мир. Возможно, это способ поддержать Украину и мир во всем мире.

К тому же бренд, который выбрала первая леди Америки совершенно новый, однако уже пользуется ее вниманием.

Кстати, Джилл не столь часто выбирает именно броши для дополнения своих образов. Ведь ее одежда менее консервативна, чем у Зеленской. Но все же иногда женщина украшает одежду элегантными брошками.

Броши, которые выбирает Джилл Байден (фото: facebook.com/FLOTUS)