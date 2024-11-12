Какие артефакты российско-украинской войны ценятся "на вес золота" у коллекционеров

Оружие и боеприпасы

Популярными предметами среди коллекционеров являются патроны, гильзы, обломки снарядов и частично сохранившиеся гранаты. Они не только напоминают о войне, но и становятся основой для творческих проектов, превращаясь в арт-объекты.

Часто такие предметы используются в выставках и музеях, где становятся символом борьбы и выносливости воинов. Некоторые из них также украшают флаги и патриотические установки.

Кассету от РСЗО "Ураган" продают за 5000 гривен (фото: скриншот Violity.com)

Бронетехника и ее фрагменты

Уничтоженная российская техника - от бронетранспортеров до танков - часто становится символом сопротивления. Части брони, элементы гусениц и другие фрагменты собирают для выставок, активно посещающих украинцы и гости из-за рубежа.

Эти артефакты напоминают о победе защитников, защищающих наши земли от врага. Они также символизируют инновации и тактическое мастерство украинских военных.

Элементы обмундирования

Среди коллекционеров популярные части одежды, каски и другие элементы обмундирования русских солдат, захваченные как трофеи.

Украинские воины часто отмечают, что такие предметы, хоть и символизируют болезненные воспоминания, должны быть сохранены как свидетельство борьбы. Многие музеи и коллекционеры хранят подобные экспонаты как важную часть военной истории.

Трофейные шевроны ЧВК "Вагнер" продают за фантастические 250 000 гривен (фото: скриншот Violity.com)

Плакаты и символика

Открытки, плакаты и символы, оставленные русскими солдатами, или символика, используемая украинской армией, также становятся объектами коллекционирования.

Такие предметы напоминают события на фронте и служат источником вдохновения для художников, создающих военные арт-объекты. Они сохраняют настроение и дух времени, когда страна борется за свою независимость. Некоторые из этих предметов представлены в патриотических музеях и галереях.

Флаг с подписями Сырского и Умерова можно купить за 10 000 гривен (фото: скриншот Violity.com)

Различные виды документов

Документы, оставленные русскими войсками, такие как карты и инструкции, являются не только ценными материалами для историков, но и популярными экспонатами. Они помогают понять ход войны и ее детали с другой стороны, а также показывают стратегию противника.

Такие документы хранятся в архивах и музеях как важное свидетельство событий. Они также подчеркивают значимость разведки и аналитики в современной войне.

Трофейные дроны и их фрагменты

Война с Россией отмечается активным использованием дронов, и их обломки также желательны для коллекционеров. Эти фрагменты показывают технологическое развитие войны и становятся частью новой военной культуры.

Дроны используются для разведки и часто становятся символами высоких технологий на войне. Артефакты из дронов хранятся в музеях как доказательство инновационного подхода к обороне Украины.

Сбитый российский дрон стоит 8000 гривен (фото: скриншот Violity.com)