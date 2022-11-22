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Какие антибиотики безопасно принимать беременным, а какие категорически запрещены: советы врачей

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Вторник 22 ноября 2022 21:50
Какие антибиотики безопасно принимать беременным, а какие категорически запрещены: советы врачей Безопасно ли беременным принимать антибиотики (фото: freepik.com)
Автор: Василина Копытко

Прием некоторых антибиотиков во время беременности может навредить здоровью женщины и привести к серьезным порокам у плода. Однако в определенных условиях эти препараты все же назначают будущим мамам.

Какие антибиотики безопасно принимать беременным и какие категорически запрещены, рассказали в медицинской группе Sviy.doc.

Почему беременным назначают антибиотики

При назначении антибиотиков беременным всегда оценивается уровень риска и пользы для плода и матери.
Чаще эти препараты назначают для лечения инфекций мочевых путей, пиелонефрита, инфекций верхних дыхательных путей, сепсиса.
Нелеченные инфекции мочевых путей, а также передающиеся половым путем повышают риски выкидыша, преждевременных родов и малой массы ребенка при рождении.
Из-за того, что беременных не привлекают к клиническим исследованиям, мало доказательной информации, насколько безопасно им использовать антибиотики.

Какие антибиотики безопасны для беременных

Пенициллины в сочетании с ингибиторами бета-лактамазы.

Цефалоспорины, поскольку их можно применять при аллергиях на пенициллин.

Каких антибиотиков следует избегать беременным

Аминогликозиды, особенно стрептомицина в течение первого триместра. Этот препарат может спровоцировать развитие врожденной глухоты. Короткие курсы аминогликозидов могут назначаться, если польза превышает риски для плода.

Полимиксины , потому что они имеют высокую нейро- и кардиотоксичность для плода.


Тетрациклинов и глицилциклинов, потому что они повышают риск нарушения развития эмали и изменения цвета зубов.

Нитрофуранов, поскольку возможно развитие гемолитической анемии.

Нитроимидазолов, потому что есть противоречивые данные по их безопасности.


Использование метронидазола во втором и третьем триместрах считается безопасным, однако в первом возможно развитие гидроцефалии.

Сульфаниламиды в сочетании с триметопримом, так как они имеют высокую нейро- и кардиотоксичность, а также высокий риск развития врожденных пороков мочевыводящих путей и сердца, особенно в первом триместре.

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