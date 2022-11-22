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Які антибіотики безпечно приймати вагітним, а які категорично заборонені: поради лікарів

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Вівторок 22 листопада 2022 21:50
Які антибіотики безпечно приймати вагітним, а які категорично заборонені: поради лікарів Чи безпечно вагітним приймати антибіотики (фото: freepik.com)
Автор: Василина Копитко

Прийом деяких антибіотиків під час вагітності може нашкодити здоров'ю жінки та спричинити серйозні вади у плода. Проте за певних умов ці препарати все-таки призначають майбутнім мамам.

Які антибіотики безпечно приймати вагітним, а які категорично заборонені, розповіли у медичній групі Sviy.doc.

Чому вагітним призначають антибіотики

При призначенні антибіотиків вагітним завжди оцінюється рівень ризику та користі для плоду та матері.
Найчастіше ці препарати призначають для лікування інфекцій сечових шляхів, пієлонефриту, інфекцій верхніх дихальних шляхів, сепсису.
Неліковані інфекції сечових шляхів, а також ті, що передаються статевим шляхом, підвищують ризики викидня, передчасних пологів та малої маси дитини при народженні.
Через те, що вагітних не залучають до клінічних досліджень, є мало доказової інформації, наскільки безпечно їм використовувати антибіотики.

Які антибіотики є безпечними для вагітних

Пеніциліни в комбінації з інгібіторами бета-лактамази.

Цефалоспорини, оскільки їх можна застосовувати при алергіях на пеніцилін.

Яких антибіотиків варто уникати вагітним

Аміноглікозидів, особливо стрептоміцину протягом першого триместру. Цей препарат може спровокувати розвиток вродженої глухоти. Короткі курси аміноглікозидів можуть призначатись, якщо користь перевищує ризики для плоду.

Поліміксинів, бо ті мають високу нейро- та кардіотоксичність для плоду.


Тетрациклінів та гліцилциклінів, бо ті підвищують ризик порушення розвитку емалі та зміни кольору зубів.

Нітрофуранів, оскільки можливий розвиток гемолітичної анемії.

Нітроімідазолів, бо є суперечливі дані щодо їхньої безпечності.


Використання метронідазолу у другому та третьому триместрах вважається безпечним, однак у першому - можливий розвиток гідроцефалії.

Сульфаніламідів в комбінації з триметопримом, бо вони мають високу нейро- та кардіотоксичність, а також високий ризик розвитку вроджених вад сечовивідних шляхів та серця, особливо у першому триместрі.

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