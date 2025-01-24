KHAYAT: Если потеряю вдохновение или исчезнет голос - я просто умру

– Расскажите о вашей конкурсной песне, о чем она?

– У моей песни сильный, характерный месседж. И, скажем так, хотелось бы в этом году презентовать Украину все же с позиции силы, максимально, насколько это возможно. Эта песня эпичная, но не забываем, что Евровидение это не только музыка. Это многофакторная история, важная для украинцев, потому что она не только дает возможность проявить себя, свою культурную идентификацию. Это площадка для культурной дипломатии.

Конечно, каждый музыкант считает, что его песня лучше, но, по моему мнению, эта песня максимально подробно объединяет в себе все необходимые факторы для репрезентации Украины в рамках Евровидения сегодня.

– Иногда говорят, что на Нацотборе немало песен в жанре фолк. Как вы реагируете на такие комментарии?

– В целом мы понимаем, что то, что пишется в комментариях и то, что происходит во время голосования, это совершенно две разные истории. И мы не можем вырвать этнику из своего ДНК. Сегодня у нас появилось много этнических коллективов. И слава Богу, что молодежь начала интересоваться этим культурным видом, интересоваться фольклором и имплементировать его в своем творчестве. Конечно, мы не должны показывать себя только с этой стороны и это не должно быть всегда "в лоб". Но использовать это как элемент идентификации, мне кажется, важно.

– Вы начали выступать именно в таком звучании еще задолго до того, как это подхватили другие. Вас не возмущало то, что сейчас украинская музыка и фольк стали трендом, а еще несколько лет назад об этом мало кто говорил?

– Я не возмущен, ведь это и было моей задачей - обратить внимание молодежи и нового поколения на то, кто мы есть, а не оглядываться и смотреть, что там у других. Мы можем задавать тренды, благодаря своим талантам и своим достоянием. И поэтому меня это только радует, ведь молодежь начала обращать внимание именно на источники нашей культуры. В этом есть большая перспектива.

– Вы уже в третий раз участвуете в Нацотборе. Почему решили пойти на конкурс снова?

– Я не думал об участии и не видел себя на Нацотборе, пока не создал свою песню. Выпустить ее просто так, как один из своих треков, было бы очень странно. Этот трек едва ли был бы вне Евровидения. Не было задачи - написать песню для Евровидения. Она просто появилась.

И если есть такая площадка, где мне есть что сказать миру, как украинцу, который живет в реалиях нашего времени, то мне бы хотелось бы использовать эту возможность.

KHAYAT раскрыл важный месседж своей песни (фото предоставлено певцом)

– Когда именно вы написали эту песню?

– Где-то год назад была написана украиноязычная часть. Она о нашем и это чувствуется. А вот англоязычная часть, основная, появилась после того, как россияне ударили по "Охматдету". Это был день, когда я был рядом, я это слышал. И для меня это среди всех дней, которые мы прожили за время полномасштабной войны, это была очень болезненная и болезненная акцентуация. Я не мог остановить слезы весь день, было моральное истощение. И этот текст пришел сам. Я не знал, что это будет песня, просто записывал текст в заметках. И потом, через несколько дней после этого, я к нему вернулся.

Я соединил его с украиноязычной частью и сложился пазл. Вся музыка, которую я пишу, пишется на эмоциональных выдачах. Это не секрет, я всегда об этом всегда говорю. И это такой, скажем, рупор внутренней боли и отчаяния, который я чувствовал в тот момент.

– Какой фразой или лозунгом вы можете емко описать этот трек?

– Честь монументальная.

– В 2019 году на Нацотборе, где вы тоже участвовали, победила MARUV. Но все мы знаем, что в итоге никто не представил Украину, потому что возник скандал, она не захотела отказаться от концертов в РФ, а условия назвала "кабальными". Вы согласились бы тогда выступать вместо нее?

– Ей поставили условия, она отказалась. И все артисты, которые были после нее, тоже отказались. С позиции уважения к себе и так же уважения к людям, которые голосовали, я считаю, что ни один артист, который себя уважает, не согласился бы ехать вместо MARUV. Но жаль, что мы упустили возможность тогда принять участие в Евровидении.

– Вы общались с MARUV? Что думаете о ее позиции и поступках сейчас?

– Мы знакомы, общались во время Нацотбора. Списывались тогда несколько раз. Сейчас же хочу сказать, что у всех есть выбор, но мы должны понимать, какими будут последствия. Если ты артист - ты несешь ответственность. И когда люди делают такой выбор, который сделала Аня, нам не остается ничего другого, как высечь их из своей жизни.

Певец Хайат (фото предоставлено артистом)

– А в будущем, такие артисты как MARUV, Олег Винник или Потап - они смогут вернуться в украинский шоу-бизнес? Их поступки разные, но им одинаково пришлось ощутить на себе волну хейта.

– Их ситуации действительно разные. Но мне кажется, что это возвращение невозможно. Потому что есть пропасть - между артистами и людьми, которые остались здесь, и теми, кто не здесь. Эта пропасть настолько огромна и она расширяется каждый день. Этот коммуникационный диссонанс, когда ты живешь в другой реальности, он просто не даст им вернуться и жить так, как будто ничего не происходило. Это даже не на уровне желания, а на уровне человеческого восприятия.

– Существует вопрос невозможно не поставить сейчас. Как вы относитесь к мобилизации артистов?

– Это вопрос, который в контексте нашей реальности, но он напрямую касается факта сохранения культуры. Конечно, мы живем в это время, когда стать "артистом" легко - заливаешь трек в TikTok и у тебя уже есть возможность проснуться известным. Однако где та грань между "важными" и "не важными", трудно сказать. Я думаю, что в этом вопросе стоит взвешивать мыслями о будущем. Ведь через десятки лет определенные имена настоящего будут частью украинского культурного наследия, которое будет важной страницей и зеркалом нашего времени для будущих поколений.

Конечно, мы, в первую очередь, граждане своей страны, а уже потом художники, писатели, музыканты и так далее. Но я очень надеюсь, что момент, когда ценность культурных достижений ляжет на весы с существованием нации, как таковой, не наступит. Потому что можно сохранить землю, на которой не будет что сеять. Мы должны продолжать этот круг и что-то передавать потомкам, как это когда-то передали нам.

– Поговорим о вашем участии в "Голосі країни". Почему на слепых прослушиваниях вы пошли именно к Тине Кароль?

– Это был важный проект для меня. Я пошел к Тине, потому что это был зов. Это так, как я чувствовал в моменте. Я доверился ей и ее словам и не пожалел об этом.

– Бытует мнение, что такие талант-шоу не всегда могут дать участникам мощный "буст" для популярности. А вы довольны тем, что получили благодаря этому проекту?

– "Голос" дал мне очень много. Он меня "заземлил", дал мне многое понять. Я был неуверенным, совсем не понимал свою ценность, если честно. Я очень благодарен "Голосу", Тине Кароль, Владимиру Завадюку, Руслану Квинте за то, что они дали мне понять эту ценность. А насчет популярности - все зависит от того, какие ты ставишь цели. Я знаю, что буду в этой индустрии независимо от того, будут ли "залетать" мои треки. Это дело моей жизни. Кроме какой-то болезни или чего-то другого - меня ничего не выбьет из этой колеи.

Андрей Хайат высказался про "Голос країни" (фото предоставлено певцом)

– А что вы думаете о коммерческих песнях, которые пишут именно для того, чтобы они принесли деньги?

– Для меня очень важна сила момента в написании. Я не верю в специально написанное. Я понимаю, что это не плохо. Но я больше о чувствах и о чистом вдохновении. Впрочем, все имеет право на существование.

– По вашему мнению, артистам, которые только начинают свой путь и хотят стать популярными, чтобы их песни слышали все, стоит идти на талант-шоу или уже следует делать ставку исключительно на соцсети?

Нам сейчас пытаются говорить, что время телевидения закончилось. Но если бы телевидение умерло, артисты не пытались бы туда пролезть. Все хотят попасть на "телек", потому что это самый большой "буст" медийности. Потому что социальные сети и Тик-ток это о ситуативности. Со временем такое продвижение, возможно, и будет давать максимум без телевидения, но с телевидением все проще.

– Как вы вообще пришли к музыке?

– Это было решено задолго до меня. Потому что у меня почти вся семья была связана с музыкой. Я думаю, что это естественная закладка. Иначе это нельзя назвать. Потому что мой голос это то, что просто было у меня от моих пра-пра. Я ничего не придумывал. У меня не было шансов, в принципе, обойти музыку.

– Если не музыка - чем бы занимались?

– Я не знаю. Я ее не выбирал. Это то, ради чего я живу. Не понимаю смысла своей жизни без этого. Если в какой-то момент я перестану писать, потеряю вдохновение, голос исчезнет - я просто умру. Просто жить, иметь семью и быть счастливым - это не про меня. Я хочу создавать и вдохновлять.

– Относительно семьи и отношений. Вы говорили, что всегда будете выбирать творчество, а не любовь. А сейчас что-то изменилось, ваше сердце свободно?

– С переменным успехом. Я не хочу создавать себе образ правильного моногамного самца, потому что я живу в моменте. Сейчас у меня нет места для других людей. Есть семья, родители, сестра, горят дедлайны, Нацотбор - для другого нет места.

– Вы уже оценивали песни участников? Кто для вас самый большой конкурент?

– Это будет звучать горделиво, но я не думаю о них, не думаю о конкурсе. Я пришел показать песню, а не смотреть на других.

– В этом году Тина Кароль впервые выступает в роли музыкального продюсера. Как вам работать с ней?

– Тина всегда относится ответственно для своей работы. Она всегда была ответственной, требовательной. Это классные черты которые вдохновляют меня.

– Она давала вам советы или озвучивала критику?

– Конечно, мы общались. Я такой человек, для меня важно слушать. Конечно, я слушаю советы, финальные решения за мной.

Певец Хайат сказал, как реагирует на критику (фото предоставлено артистом)

– Если бы вам посоветовали или сказали, что нужно изменить песню кардинально, вы бы стояли на своем?

– Да. Это моя заявка, моя возможность. Это уже мое право, как я вижу свой номер, как я вижу себя в презентации и так далее.

– Участие в прошлых Нацотборах помогает вам сейчас?

– Я всегда собой недоволен. Но чувствую больше уверенности, потому что уже есть какие-то ошибки, которые я осознал и проработал.

– В прошлом году вы говорили о Нацотборе и том, что масштабы конкурса не очень уместны. Почему так?

– Для меня было очевидно, что поедут alyona alyona & Jerry Heil, ну просто к гадалке не ходи, потому что, по моему мнению, это была самая сильная заявка. Но когда после отбора озвучили цифры расходов, у меня в моменте, чисто как у зрителя, возник дискомфорт. Я в целом не понимаю, зачем озвучивать это, если честно, и мое мнение не изменилось. Возможно в это трудно поверить, но у людей, которые не живут в том же Киеве, не одеваются в люкс, живут своим гражданским долгом и донатят все, что у них есть на нужды армии, это вызывает дискомфорт.

И я не понаслышке это знаю, потому что я из этих людей и общаюсь с этими людьми каждый день. Мы хотим видеть крутое шоу и показывать уровень - мы его делаем. Точка. Никому не нужен этот привкус. Это мое субъективное мнение.

Я никогда не говорил, что не целесообразно проводить Нацотбор. Сегодня это одно из важных проявлений нашей несокрушимости и возможностей говорить с миром в рамках конкурса. Я говорил исключительно о его масштабах. Но мою фразу постоянно перекручивают и я не намерен что-то кому-то доказывать по этому поводу.